L’Ukraine a demandé à PlayStation et Xbox de bloquer les comptes des joueurs russes

Par le biais d’un document officiel, Mykhailo Fedorov, ministre de la Transformation numérique et vice-Premier ministre ukrainien, a demandé aux sociétés de jeux vidéo d’expulser temporairement les équipes sportives et les athlètes russes et biélorusses des circuits. Mais pas seulement : « J’appelle à bloquer temporairement tous les comptes russes et biélorusses, à arrêter temporairement la participation des équipes et des joueurs russes et biélorusses à tous les événements internationaux d’esports et à annuler tous les événements organisés sur le territoire de la Russie et de la Biélorussie », lit-on dans le communiqué de presse, plus tard également publié sur Twitter.

Pour être tagué deux des principales sociétés de jeux vidéo, à savoir Microsoft et Sony pour Xbox et PlayStation, auxquelles Fedorov adresse l’invitation suivante : « Vous êtes certainement au courant de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. La Russie déclare la guerre non pas à l’Ukraine mais à la tout le monde civilisé. Si vous respectez les valeurs humaines, vous devriez quitter le marché russe. » Pendant ce temps, sous le post de Fedorov, plusieurs utilisateurs invoquent également le nom de Valve, Ubisoft, Electronic Arts et d’autres grands éditeurs de logiciels, très actifs sur la scène de l’exportation.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, de nombreux acteurs de l’industrie du jeu ont publié des déclarations de soutien à l’Ukraine, notamment une série d’initiatives de collecte de fonds pour des organisations humanitaires. En ce sens, un exemple important est l’annonce de 11bit Studios, l’équipe derrière un jeu majeur comme This War of Mine.

En dehors du paysage du jeu, Apple a annoncé avoir bloqué la vente de tous ses produits en Russie, y compris les magasins numériques. En outre, il a limité ou supprimé certaines applications, telles qu’Apple Pay, Apple Maps et les applications d’actualités russes Russia Today et Sputnik News. Google a également pris des mesures pour limiter le service Maps et protéger la sécurité des civils ukrainiens. Côté cinéma, Disney, Sony Pictures et Warner Bros ont décidé de retirer les films de la sortie dans le pays.