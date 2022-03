Quelles sont les bombes à fragmentation que Poutine utilise en Ukraine et pourquoi sont-elles interdites

Présents dans les arsenaux russes pour frapper des cibles ukrainiennes, ils sont composés de gaz ou de particules métalliques qui après la première explosion se dispersent rapidement et créent une nouvelle explosion.

Des bombes à fragmentation, comme celles utilisées par l’ambassadeur d’Ukraine auprès des Nations Unies, par Moscou, pour frapper des cibles ukrainiennes. En anglais, ils les appellent bombes à fragmentation, bombes à fragmentation, et peuvent également être utilisés comme obus d’artillerie et roquettes. Après une première explosion, ces munitions se fragmentent en petites bombes ou grenades sur une grande surface, ou peuvent ne pas exploser à l’impact, tuant ou mutilant des civils et restant dangereuses pendant des décennies.

Que sont les bombes à fragmentation

Généralement lancées à partir d’avions et d’hélicoptères, les bombes à fragmentation sont des engins contenant un certain nombre de sous-munitions, également conçues auparavant comme des mines terrestres, mais presque toutes conçues pour fonctionner à l’impact. L’ogive est composée de gaz inflammables et de particules métalliques : une fois explosée, une première substance se disperse rapidement et crée une sorte de bulle, suivie d’une nouvelle explosion.

La Convention d’Ottawa interdit l’utilisation, l’utilisation, la conception, le commerce et le développement de dispositifs antipersonnel (mines terrestres ou pièges) mais plusieurs pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie n’ont pas signé de tels accords et continuent d’utiliser et de produire de tels dispositifs sous toutes leurs formes. Les bombes à fragmentation sont actuellement présentes dans les arsenaux de 50 pays et sont utilisées pour frapper des concentrations de troupes, de véhicules et d’autres cibles.

Pourquoi les bombes à fragmentation sont interdites

Le 30 mai 2008, un accord international a été conclu pour interdire certains types de bombes à fragmentation. Les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Pakistan, Israël, la Russie, le Brésil, l’Iran, la Libye, l’Arabie saoudite, ainsi que divers autres petits pays n’y adhèrent pas. En novembre 2008, en vue de la signature de la Convention sur les armes à sous-munitions, le Parlement européen a débattu en plénière de la nécessité d’adopter la Convention et a exhorté tous les États membres de l’UE à y adhérer.

Le Parlement italien a définitivement approuvé le projet de loi ratifiant la Convention d’Oslo. Avec l’entrée en vigueur le 1er août 2010 de la Convention des Nations Unies interdisant l’utilisation des bombes à fragmentation et la ratification du Burkina Faso et de la Moldavie, le nombre minimum (30 nations) pour permettre l’entrée en vigueur du traité, signé à Dublin, a été atteint. le 30 mai 2008. L’Italie a signé l’accord le 3 décembre 2008 à Oslo, mais ne l’a ratifié que le 21 septembre 2011.