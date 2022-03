MediaTek dévoile les SoC de la série Dimensity 8000 pour rivaliser avec Snapdragon sur les téléphones 5G

En bref : MediaTek est l’un des fabricants de chipsets mobiles les plus importants, mais sa position est contestée par Qualcomm, en particulier en ce qui concerne le silicium compatible 5G. La dernière initiative de la société est un duo de puces Dimensity de milieu de gamme destinées aux téléphones de milieu de gamme supérieur.

Au cours des dernières années, le concept du produit phare abordable a signifié moins de cloches et de sifflets et l’utilisation de puces haut de gamme Qualcomm Snapdragon de la génération précédente pour atteindre un prix inférieur. Les exemples incluent le OnePlus 9R, Realme GT2, le Poco F3 et le ZTE Axon 30.

Cependant, MediaTek veut offrir une alternative sous la forme de chipsets de milieu de gamme appropriés qui peuvent rivaliser avec le silicium mobile Snapdragon 888 et Snapdragon 870 de Qualcomm, au moins en termes de performances – Dimensity 8000 et Dimensity 8100 sont ses solutions. Ils sont livrés avec quatre cœurs de processeur Arm Cortex-A78 cadencés jusqu’à 2,85 GHz, quatre cœurs Cortex-A55 économes en énergie et un GPU Mali G610-MC6.

Les deux puces sont construites sur le nœud de processus 5 nm de TSMC, et la principale différence entre elles est la vitesse d’horloge du CPU, du GPU et du NPU. Le Dimensity 8000 prend en charge les écrans FHD+ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz, tandis que son grand frère peut gérer les écrans WQHD+ jusqu’à 120 Hz. Les deux arborent le processeur de signal d’image Imagiq 780 de MediaTek qui peut gérer jusqu’à un seul tireur de 200 mégapixels ou un module triple caméra avec deux capteurs de 32 mégapixels et un capteur de 16 mégapixels. Il vante également la capture vidéo 4K et HDR10+.

Les deux chipsets prennent en charge la RAM LPDDR5 à quatre canaux fonctionnant jusqu’à 6 400 Mbps et disposent d’un stockage UFS 3.1. Chacun intègre un modem 5G sous-6 GHz et est livré avec les normes Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.

Une caractéristique notable qui a également fait son chemin vers le silicium Dimensity 9000 haut de gamme est la prise en charge du décodage accéléré par le matériel AV1. Une fonctionnalité que Samsung a déjà ajoutée à son SoC Exynos 2200. Qualcomm prévoit également de l’utiliser dans son prochain Snapdragon 8 Gen2.

MediaTek indique que ses nouveaux chipsets mobiles de milieu de gamme feront leurs débuts dans plusieurs téléphones plus tard cette année avec des prix compris entre 400 et 700 dollars, à commencer par le Redmi K50 Pro de Xiaomi, le Realme GT Neo 3 et l’Oppo K10. Le OnePlus Nord 3 pourrait utilisent également l’une des nouvelles puces, mais nous savons avec certitude que le Redmi K50 Pro + de Xiaomi intégrera le Dimensity 9000, ce qui est une autre victoire pour MediaTek.

La société taïwanaise conserve une avance sur le marché des chipsets pour smartphones. Les recherches des analystes de CounterPoint indiquent que la part de marché de MediaTek a légèrement baissé au quatrième trimestre 2021, mais reste supérieure à la part de 30 % de Samsung. Qualcomm reste incontesté sur le marché des modems 5G, mais cela pourrait facilement changer une fois qu’Apple passera aux modems propriétaires en 2023.