Le correctif GTA Trilogy résout les problèmes de performances et de stabilité sur toutes les plateformes

Pourquoi c’est important : Rockstar Games a publié une mise à jour tentaculaire pour Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition qui résout les problèmes de performances et de stabilité sur toutes les plateformes. Le correctif corrige également de nombreux problèmes individuels dans chacun des trois jeux de la collection.

Rockstar a lancé GTA : The Trilogy – The Definitive Edition sur PlayStation, Xbox, Switch et Windows en novembre dernier. Le pack, qui comprend Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas, est arrivé avec beaucoup d’anticipation mais n’a pas répondu aux attentes en raison d’un atterrissage en buggy.

Certains joueurs ayant acheté la version PC n’ont pas pu y jouer, ce qui a incité Rockstar à la supprimer de leur boutique en ligne. Les versions physiques du jeu pour consoles ont été retardées de plus d’un mois. Rockstar a même relancé des versions individuelles des jeux inclus dans la trilogie et a offert aux premiers utilisateurs un jeu gratuit.

Une série de correctifs a suivi, dont le dernier – la version 1.03 – est arrivé fin novembre. Le nouveau patch 1.04 devrait, espérons-le, aplanir la plupart des rides restantes. Le journal des modifications complet est trop long pour être répertorié ici, vous voudrez donc consulter le message de Rockstar pour tous les détails.

Malgré le début difficile, GTA Trilogy s’est apparemment très bien vendu. Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a déclaré lors d’un appel aux résultats le mois dernier que le jeu avait « largement dépassé les attentes ». Game Rant a estimé que Rockstar s’était vendu à au moins 10 millions d’exemplaires début février.

Rockstar a également récemment confirmé qu’il travaillait sur le prochain épisode majeur de la franchise très populaire. Bien que vous ne devriez pas vous attendre à ce qu’il arrive de sitôt, vous pouvez au moins vous rassurer en sachant que GTA 6 – ou quel que soit son nom – est en préparation.