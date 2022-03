Cette fille ne peut pas sourire à cause d’une maladie rare

Aussi connue sous le nom de « fille qui ne peut pas sourire » en raison du syndrome de Moebius, une maladie congénitale très rare, elle n’a jamais abandonné et est une grande inspiration pour tout le monde.

Une Néo-Zélandaise de 24 ans, Tayla Clement, ne peut pas sourire à cause d’une maladie rare appelée syndrome de Moebius, une maladie congénitale et incurable qui touche une personne sur quatre millions. La condition se manifeste par une paralysie des muscles qui contrôlent l’expression faciale, provoquant également d’autres handicaps physiques, comme dans le cas de Tayla, qui ne bouge pas sa lèvre supérieure, les yeux de gauche à droite et ne lève pas les sourcils, montrant un visage perpétuellement déprimé. Cependant, cela ne l’a pas empêchée de devenir une para-athlète et une source d’inspiration pour les personnes confrontées à des combats similaires.

Pour Tayla Clement, qui a également un pied bot en raison de son état, l’athlétisme a été le salut d’une maladie qui, comme le syndrome de Moebius, est incurable, même si les symptômes peuvent être traités. À 12 ans, Tayla a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle les médecins ont transplanté des tissus mous de sa jambe sur son visage dans le but de lui redonner le sourire. Mais la procédure n’a pas aidé, laissant son visage enflé et meurtri.

En raison de son apparence, Tayla a été victime d’intimidation. « on m’a fait rire – a-t-il récemment expliqué à Jam Press -. Les enfants m’ont crié au visage et ont dit qu’ils avaient peur de moi, mais ensuite ils se sont enfuis en riant. je me sentais super isolé« . Qu’est-il arrivé « ça a beaucoup joué sur mon estime de moiTayla a expliqué qu’en conséquence, elle a commencé à avoir des pensées suicidaires, un sentiment qu’elle a également ressenti dans les six mois suivant son opération. Jusque-là, et au moment où elle a obtenu son diplôme d’études secondaires, elle a tenté de se suicider à six reprises.

La jeune fille a été officiellement diagnostiquée avec une dépression clinique sévère et une anxiété avec crises dissociatives à l’âge de 18 ans. Cela l’a amenée à quitter son équipe de natation, avant d’être contactée par Para Athletics of New Zealand avec qui elle a plongé dans l’athlétisme, parvenant à établir le meilleur lancer du poids aux championnats de l’État de Victoria à Melbourne en 2018, comme le rapporte le Étoile quotidienne.

L’année suivante, Tayla Clement a participé aux championnats nationaux de Nouvelle-Zélande, où elle a lancé une distance de 8,28 m, battant le record du monde au classement F43. La para-athlète a depuis pris sa retraite du sport mais a continué à parler de son problème en public. « Être une source d’inspiration, d’autonomisation et d’espoir pour les autres est tellement incroyable», a déclaré l’ancienne tireuse, qui documente sa vie à ses 18 500 followers sur Instagram. Et bien que cela puisse sembler paradoxal, il sent qu’il doit remercier sa difformité faciale pour son succès. « Cela m’a donné une plate-forme pour partager mon histoire, responsabiliser les autres et, finalement, m’a donné un but d’être sur cette terre.« .