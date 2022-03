Adieu à OneDrive dans Windows 7 et Windows 8

La date marquée sur le calendrier est arrivée et Microsoft n’a pas hésité. Le 1er mars 2022 était la date à laquelle OneDrive cesserait de fonctionner sous Windows 7 et Windows 8 et c’est le cas. Le géant de Redmond met ainsi fin à la compatibilité avec ces systèmes d’exploitation pour privilégier leur fonctionnement sur Windows 10 et Windows 11.

OneDrive cesse de fonctionner sous Windows 7 et Windows 8/8.1

Il semble que Microsoft en ait assez d’offrir une compatibilité illimitée de ses logiciels et, comme annoncé, OneDrive cesse de fonctionner sous Windows 7 et Windows 8/8.1. Ces versions du système d’exploitation Microsoft ont des pourcentages marginaux, après une longue période. C’est pourquoi il est entendu qu’ils ont également cessé d’offrir la compatibilité avec ceux-ci.

Il s’agit d’une étape nécessaire pour que l’équipe OneDrive puisse travailler sur les nouvelles versions de Windows sans avoir à se pencher sur du code datant de plus de 10 ans. De plus, les PC qui n’ont pas encore été mis à niveau vers Windows 10 ou Windows 11 bénéficient d’un support étendu et sont minimes.

Il semble que Microsoft ait enfin commencé à lâcher du lest et cela aidera le développement du service à regarder vers l’avant et non vers l’arrière. Nous verrons ce que cela signifie et comment Microsoft réoriente ses efforts pour s’assurer que le service continue d’offrir de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.

Ce ne doit pas être le seul service qui apporte les changements nécessaires pour avancer sans regarder en arrière. Mais c’est un bon début et progressivement tous les services devraient cesser de fonctionner sur les anciennes versions de Windows.