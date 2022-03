Aigle royal rare et protégé tué par balle dans la province de Rome

Sur un chemin des monts Lucretili, dans le Latium, la carcasse d’un magnifique aigle royal a été retrouvée, tuée par balle. L’espèce est rare et protégée.

Crédit : Wikipédia

Ces derniers jours, un magnifique spécimen d’aigle royal (Aquila chrysaetos) a été abattu dans le parc naturel régional Monti Lucretili, une zone protégée du Latium qui englobe treize communes entre les provinces de Rome et celle de Rieti. Au départ, on craignait que le spécimen tué ne soit la femelle du couple qui niche depuis un certain temps sur le Monte Pellecchia, le plus haut sommet du Lucretili avec ses 1368 mètres d’altitude. Heureusement, selon ce qui a été déclaré au Messaggero par le directeur du Parc Paolo Napoleoni, les deux spécimens emblématiques – une « présence inestimable » pour la zone protégée – ont tous deux été repérés par des gardes du parc et des volontaires de la protection civile. Ils ont fouillé le ciel pendant plusieurs heures, jusqu’à ce qu’ils soient sûrs qu’ils étaient tous les deux en sécurité. Un troisième spécimen, cependant, n’avait jamais été aperçu sur le Lucretili et on suppose qu’il aurait pu se trouver dans la région à des fins de reproduction.

La carcasse de l’aigle royal a été repérée par un randonneur sur le « chemin de l’aigle » dans un tronçon de Licence, une commune de la province de Rome, à quelques centaines de mètres du musée dédié au majestueux rapace. Le corps était à moitié gelé mais en décomposition, signe qu’il était mort depuis un certain temps. Les rangers tentent de comprendre pourquoi la carcasse vient seulement d’être remarquée, alors qu’elle a été retrouvée sur un chemin assez fréquenté. Il y a l’idée que l’aigle a peut-être été laissé exprès, transporté d’un autre endroit, comme un avertissement aux personnes qui consacrent leur vie à la protection de la biodiversité et du merveilleux patrimoine naturel de la zone protégée. Mais pour le moment ce ne sont que des spéculations.

Crédit : wikipédia

Ce qui est certain, c’est que l’autopsie a entraîné la mort violente de l’oiseau, causée par la main lâche de l’homme. En effet, des blessures causées par des coups de fusil ont été détectées, une série de coups qui ont touché les griffes, les ailes et le cou, ne laissant aucune échappatoire à l’animal. Le décès, cependant, n’a peut-être pas eu lieu immédiatement; l’oiseau de proie, en effet, aurait pu résister quelques jours, s’éloignant du lieu de « l’accident », avant de succomber dans une rude journée d’hiver. Les propos du maire de Licence Ilaria Passacantilli et de la présidente du parc Barba Vetturini ont été très durs, qui ont condamné sans équivoque l’acte atroce perpétré contre une espèce protégée.

L’aigle royal est l’un des rapaces les plus majestueux d’Italie et d’Europe, avec son envergure pouvant dépasser 2,20 mètres et un poids maximum de 7 kilogrammes. L’espèce est présente sur les principales chaînes de montagnes du Bel Paese (en particulier les Alpes et les Apennins). Un couple, qui reste ensemble à vie, peut contrôler un vaste territoire de plus de 150 kilomètres carrés, où il se nourrit de mammifères, d’oiseaux et parfois même de reptiles. En Italie, seuls 500 couples nichent et l’espèce est classée comme rare ; la mort d’un seul spécimen représente un dommage écologique grave et important. L’aigle royal est une espèce protégée et pour ceux qui tuent un spécimen, une prison ou une amende est prévue. L’espoir est que ceux qui ont commis ce crime haineux seront identifiés et traduits en justice.