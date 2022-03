Microsoft Edge Canary ajoute la lecture PDF en plein écran

Comme vous le savez, Microsoft Edge Canary reçoit des mises à jour quotidiennement. Cela signifie que nous avons souvent des nouvelles tous les jours, quelque chose de difficile à suivre. Cependant, notre lecteur chevronné Leo Varela n’en manque jamais un et cela s’est produit avec la dernière mise à jour d’Edge Canary. Dans cette version, qui a déjà trois chiffres, il est livré avec un mode plein écran pour les documents PDF. De plus, le navigateur peut également masquer toutes les annotations d’un document et afficher ses propriétés.

Microsoft Edge Canary s’améliore lorsque vous travaillez avec des documents PDF

Edge a depuis longtemps la possibilité d’ouvrir des fichiers PDF dans le navigateur, c’est devenu un standard et un bon support est important. Cliquer sur un lien vers un fichier PDF ouvre le fichier dans un nouvel onglet. Naviguer dans un fichier PDF a toujours été facile. Désormais, Microsoft vous permet d’utiliser le navigateur comme outil de présentation ou simplement pour vous aider à lire des documents PDF sans aucune distraction.

Edge Canary 100 dispose d’un mode plein écran optimisé pour les fichiers PDF. Le mode plein écran est souvent préféré pour les présentations. Lorsque vous sélectionnez ce mode, seul le document PDF s’affiche sur tout l’écran ; même la barre d’outils du lecteur PDF est masquée. Le mode plein écran est indiqué par une flèche diagonale. L’icône se trouve actuellement sur la propre barre d’outils du lecteur PDF. Le mode plein écran peut même afficher plusieurs pages.

En plus du mode plein écran, Microsoft teste également un nouveau menu qui comprend des options pour masquer les annotations et pour afficher les propriétés du document. Toutes les fonctionnalités sont disponibles dans la dernière version d’Edge Canary. Étant donné que Microsoft exécute un « déploiement contrôlé »certains utilisateurs peuvent recevoir ces fonctionnalités plus tôt que d’autres.