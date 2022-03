Les principaux échanges cryptographiques refusent de geler tous les comptes d’utilisateurs russes

Une patate chaude : Coinbase, Binance et Kraken, trois des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, se joignent à d’autres pour refuser les demandes de l’Ukraine de geler tous les comptes des utilisateurs russes. Alors que les entreprises ont gelé les comptes des personnes visées par les sanctions, elles ne mettront pas en place un blocage universel des comptes russes.

Dimanche, le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Federov a tweeté un appel pour que tous les principaux échanges cryptographiques bloquent les adresses des utilisateurs russes. « Il est crucial de geler non seulement les adresses liées aux politiciens russes et biélorusses, mais aussi de saboter les utilisateurs ordinaires », a-t-il écrit.

Fedorov offre également une « récompense généreuse » pour les informations sur les portefeuilles numériques détenues par les politiciens russes et biélorusses.

La communauté crypto ukrainienne est prête à offrir une récompense généreuse pour toute information sur les portefeuilles crypto des politiciens russes et biélorusses et de leur environnement. Les crimes de guerre doivent être poursuivis et punis ! Pour partager des informations, veuillez contacter Telegram : https://t.co/XHidwUQ8bE.

