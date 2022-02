L’invasion des touristes fait fondre la neige de l’Antarctique : elle a perdu 83 tonnes pour chaque visiteur

Une équipe de recherche internationale a déterminé que l’afflux continu de touristes en Antarctique accélère la fonte des neiges.

L’afflux de plus en plus massif de touristes en Antarctique accélère la fonte des neiges, amplifiant les effets dramatiques du réchauffement climatique. Chacun d’eux, en effet, provoque la perte de 83 tonnes de neige. La raison réside dans les composés polluants rejetés par les avions et les bateaux pour le transport des visiteurs, mais aussi par les moteurs diesel supportant les quelques bâtiments présents. Ce n’est pas un hasard si parmi les zones les plus contaminées se trouvent celles proches des stations de recherche, fréquentées chaque année par des milliers de scientifiques (le pôle Sud est le seul continent où l’homme ne vit pas en permanence).

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Santiago du Chili, qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues du Centre de télédétection environnementale de l’Université du Chili, a déterminé que le tourisme augmente la fonte des neiges en Antarctique. Bello University, le département de chimie de l’université de Pudget Sound (États-Unis), l’Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC) et de nombreux autres centres de recherche. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Raúl Cordero de l’université chilienne, soulignent que le principal coupable de cette fusion anthropique est le noir de carbone, une substance également connue sous le nom de noir de carbone / noir de carbone qui dérive de la combustion incomplète de produits pétroliers lourds comme le charbon. le goudron, le goudron de craquage d’éthylène et les matières végétales.

Ce pigment se dépose sur la surface blanche de la neige ou de la glace antarctique, décomposant l’albédo – c’est-à-dire la capacité à réfléchir la lumière du soleil – et augmentant l’absorption de la chaleur, ce qui accélère la fonte des couches superficielles et catalyse les effets du réchauffement global. . Selon les calculs des scientifiques, plus de 50 000 touristes en moyenne ont visité l’Antarctique entre 2016 et 2020, avec un afflux record de 74 000 visiteurs entre 2019 et 2020. C’est 32% de plus qu’en 2018. -2019 et environ le double par rapport à il y a dix ans . La grande majorité des touristes (95 %) se concentrent sur la péninsule antarctique, où se trouvent également la moitié des plus de 70 stations de recherche. Ce n’est pas un hasard si la concentration la plus élevée de noir de carbone a été trouvée ici.

Le professeur Cordero et ses collègues ont échantillonné de la neige sur 28 sites en Antarctique et ont découvert que les niveaux de noir de carbone dans la plupart d’entre eux n’étaient que d’une partie par milliard, bien plus bas qu’ailleurs sur Terre. « C’est 1000 fois moins que ce que vous trouverez dans l’Himalaya et 100 fois moins que ce que vous pouvez trouver dans les Andes ou les Rocheuses », a déclaré le scientifique au Guardian. Cependant, dans les zones les plus fréquentées par les touristes et les chercheurs, les niveaux de noir de carbone étaient jusqu’à quatre fois plus élevés que dans d’autres parties du continent.

Parce que le noir de carbone réduit l’albédo de la neige et de la glace, les chercheurs ont calculé que 83 tonnes de neige fondent pour chaque touriste visitant l’Antarctique. Du point de vue de l’épaisseur, il a été calculé que chaque été dans les zones fréquentées par les visiteurs, 23 millimètres de neige sont perdus de la surface. Les chercheurs soulignent qu’il existe des alternatives plus écologiques aux moteurs diesel, et que la principale cause de la fonte des glaces reste l’augmentation des températures due au changement climatique. Mais l’afflux régulier et progressif de touristes ne se porte certainement pas bien au pôle Sud, dont dépendent de nombreux équilibres environnementaux mondiaux, de l’atmosphère au niveau de la mer. Les détails de la recherche « Empreinte carbone noire de la présence humaine en Antarctique » ont été publiés dans la revue scientifique Nature.