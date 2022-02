Magic4 Pro : le produit phare d’Honor ne sera pas disponible avant l’été

Honor a connu une année 2021 mouvementée. L’ancienne marque filiale s’est séparée de la mère Huawei et s’est précipitée pour introduire de nouveaux smartphones avec les services Android et Google – comme le prédécesseur non officiel Magic 50 Pro. Nous n’étions plus en mesure d’acheter un vrai fleuron en 2021. Le Magic4 Pro présenté aujourd’hui devrait désormais l’être. Cependant, il faut attendre au moins 4 mois avant de pouvoir l’acheter. Et cela soulève des questions.

Honor Magic4 Pro : caractéristiques et points forts

Aujourd’hui, un produit phare se présente généralement avec la meilleure puce Qualcomm Snapdragon possible (ou un développement interne équivalent), un système de caméra polyvalent, un excellent écran, une bonne maniabilité, du matériel, un système d’exploitation moderne et idéalement avec un véritable accroche-regard. Le Honor Magic4 Pro devrait offrir tout cela :

Honneur Magic4 Pro écran Écran OLED (LTPO, incurvé) de 6,81 pouces avec 2848 x 1312 pixels et taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, 1,07 milliard de couleurs, HDR10+, luminosité maximale de 1000 nits appareil photo Triple caméra avec 3 focales. Appareil photo grand angle 50 MP (f/1,8), appareil photo ultra grand angle 50 MP (f/2,2), téléobjectif 64 MP (f/3,5) avec périscope et zoom optique 3,5x Vidéo maximale : 4K avec 60 ips, Magic-Log 10 bits Log 4K 60 ips Double caméra frontale processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Otacore), carte graphique Adreno 730 Espace de rangement 8 Go de RAM / 256 Go de ROM

12 Go de RAM / 512 Go de ROM batterie 4 600 mAh avec système de charge rapide de 100 watts, filaire et sans fil système opérateur Android 12 avec MagicUI 6.0 mélanger 5G, double SIM, USB-C (3.1 Gen 1), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, haut-parleurs stéréo, protection contre la poussière et l’humidité selon IP68 Dimensions 74,7 x 163,6 x 9,15 mm Poids 215 grammes

La technologie de charge rapide, qui fonctionne même sans fil avec 100 watts, devrait certainement attirer l’attention. Honor promet que la batterie de 4 600 mAh peut être chargée jusqu’à 50 % sans fil en 15 minutes. Pendant ce temps, Honor promet 100% en 30 minutes uniquement pour la charge filaire. La recharge complète sans fil devrait donc prendre un peu plus de temps.

Le Honor Magic4 Pro en orange

Vidéos en « qualité cinéma la plus élevée »

Le système de caméra couvre les trois plages de focales les plus importantes (normale, ultra grand-angle et téléobjectif), le téléobjectif offrant un zoom optique 3,5x et, malgré le périscope utilisé, étant relativement lumineux avec une ouverture maximale de f/3,5 .

Honor promet également des enregistrements vidéo « dans la plus haute qualité cinéma ». Ceci est à assurer par des effets de film avec intelligence artificielle, mais surtout Magic Log 4K 10 bits, c’est-à-dire un profil logarithmique au lieu d’un profil linéaire, qui est destiné à exploiter pleinement la dynamique d’un capteur sans utiliser trop de stockage. espacer. La dynamique des couleurs se rapproche ainsi du spectre le plus large possible du capteur.

Double caméra frontale sur l’écran Magic4 Pro

Si vous ne souhaitez pas enregistrer de vidéos professionnelles avec votre smartphone, vous ne connaissez peut-être pas grand-chose à la fonction. Mais le reste du monde est heureux que Honor travaille dur pour enrichir son propre système de caméra avec des extras passionnants – même si les vidéastes professionnels auraient certainement préféré 8K.

Magic4 Pro : tout ce dont un produit phare a besoin ?

L’écran du Magic4 Pro n’a pas non plus besoin de se cacher de la concurrence. OLED, LTPO, une haute résolution de 2 848 x 1 312 pixels (460 ppi) et la gamme complète de taux de rafraîchissement (1 à 120 Hertz) sonnent progressif.

Il existe également une protection du boîtier selon IP68, Bluetooth 5.2, double SIM et bien sûr 5G. 256 Go de mémoire dans la configuration minimale sont d’ailleurs les bienvenus. 128 Go, que certains autres constructeurs proposent encore, je ne le recommanderais plus à quiconque entend utiliser son flagship au quotidien, intensivement et pendant plusieurs années. Et bien sûr, Android 12 devrait également être installé, sous la surface de Honor’s Magic UI 6.0.

Chargeur sans fil 100 watts.

Cependant, si vous regardez attentivement, vous trouverez également quelques déductions dans la note B. 8 Go de RAM dans la version 256 Go semblent presque un peu petits par rapport au reste du top. Le Wi-Fi 6E est manquant, tout comme la vidéo 8K, et la luminosité maximale de 1 000 nits de l’écran est loin du sommet, disons, d’un Samsung Galaxy S22 Ultra (1 700 nits). Le design avec un écran incurvé semble un peu démodé, comme un appareil haut de gamme Huawei ou Samsung d’il y a quelques années.

Ensuite, cependant, Honor n’a pas encore annoncé de prix pour le Magic4 Pro. Le vaisseau amiral ne sera disponible à l’achat en Allemagne qu’au cours de « l’été 2022 » – une date de début un jour avant la météorologique le printempscommence à sonner loin.

Les soldes ne commencent qu’en été : pourquoi ?

Nous ne pouvons que spéculer sur les raisons. On peut actuellement beaucoup reprocher au manque de jetons et au climat politique imprévisible. Mais nous soupçonnons quelque chose de complètement différent : Honor n’est tout simplement pas encore prêt, mais veut et doit rester en contact sur le marché hautement concurrentiel des smartphones. Alors mieux vaut annoncer un flagship bien avant le début des soldes, que la clientèle s’étonne que « vous n’ayez plus entendu parler d’eux » et n’ait pas vu de vrai top model depuis longtemps.

Le prédécesseur Magic3 Pro – vendu en Allemagne sous le nom de Honor 50 Pro – n’était pas un véritable modèle haut de gamme, plutôt de la classe moyenne supérieure. De nombreux autres grands fabricants d’autrefois ont désormais fait leurs adieux aux rangs des fleurons. C’est agréable de voir que Honor s’y tient malgré les difficultés du redémarrage. Nous sommes très enthousiasmés par le Magic4 Pro !