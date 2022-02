Adieu à Giampalo Giuliani, chercheur qui a étudié la prévision des tremblements de terre

Giampaolo Giuliani, un ancien technicien connu pour ses études sur les précurseurs sismiques, est décédé à L’Aquila. Son nom est lié au tremblement de terre qui a frappé les Abruzzes en 2009.

Giampaolo Giuliani. Crédit : Fondation Giuliani / Facebook

Giampaolo Giuliani, ancien technicien de l’Institut de physique de l’espace interplanétaire, est décédé à L’Aquila à l’âge de 75 ans. Il a sauté aux honneurs de l’actualité nationale pour ses études sur les précurseurs des tremblements de terre, en particulier le radon. Le nom de Giuliani, décédé après une brève maladie, est inextricablement lié aux événements tragiques du tremblement de terre qui a frappé la capitale des Abruzzes le 6 avril 2009, faisant 309 victimes, 1 600 blessés et des dégâts estimés à 10 milliards d’euros. Le chercheur a en effet affirmé que son équipement a détecté une augmentation significative du radon en association avec un essaim sismique, signe avant-coureur du puissant tremblement de terre.

Giuliani n’a fait aucun appel à l’époque – mais il a sécurisé sa famille – puisque la semaine précédente, il avait prévu un fort tremblement de terre à Sulmona et avait sonné l’alarme. Mais le tremblement de terre n’a pas eu lieu. Pour cet événement, il a reçu un avis de sécurité pour alarme procurée, mais a ensuite été acquitté de l’accusation par le juge de l’enquête préliminaire. Ce risque, selon le GIP, n’était pas totalement inexistant, du fait de l’association détectée lors d’événements sismiques antérieurs avec l’augmentation des niveaux de radon émis par la croûte terrestre. En raison de ses recherches et de ses « intuitions », Giuliani – un technicien de premier cycle – s’est heurté à plusieurs reprises à la communauté scientifique.

Il a commencé à étudier les précurseurs des tremblements de terre avec quelques collaborateurs au début du nouveau millénaire, suite à un tremblement de terre survenu en Turquie en 1999. Ses travaux l’ont amené à créer un détecteur de radon personnel. Fin octobre 2002, grâce à son instrument, il a détecté une augmentation significative du gaz rare radioactif et a alerté la protection civile des Abruzzes d’un possible fort tremblement de terre, mais n’a pas été en mesure de donner des indications sur la position en raison du fait qu’il n’y avait qu’un seul détecteur (tel qu’indiqué par Giuliani lui-même). Le 31 octobre, un très fort tremblement de terre frappe le Molise, faisant 30 victimes. Depuis lors, il a reçu un financement privé pour développer son propre réseau de surveillance avec la prétendue capacité de « prédire les tremblements de terre », mais son projet n’a pas obtenu l’approbation de la Protection civile et a également été mal vu par les experts en géophysique.

Suite au tremblement de terre de L’Aquila le 6 avril, Giuliani s’est ouvertement élevé contre la communauté scientifique et un débat amer a éclaté sur la capacité de prédire réellement les tremblements de terre. Giuliani, cependant, n’a jamais publié d’articles dans des revues scientifiques à l’appui de ses recherches. À ce jour, les experts en tremblements de terre déclarent qu’il n’existe aucune méthode efficace pour prédire ces événements, alors qu’il existe un scepticisme généralisé quant au fait que le radon peut être considéré comme un précurseur efficace (bien que des associations dans certains événements aient émergé). Les théories de Giuliani ont été durement critiquées même par des scientifiques internationaux et un article consacré à la question s’est retrouvé dans la revue faisant autorité Science. Depuis les événements du tremblement de terre dans les Abruzzes, Giuliani a poursuivi ses études avec une véritable passion et curiosité. « Un homme extraordinaire, qui a beaucoup donné à la recherche sur les précurseurs sismiques, un homme généreux, têtu, très proche de sa famille et pour qui le mot ‘amitié’ a beaucoup de valeur », a été accueilli par ces mots la fondation qui porte le son nom.