Les moucherons sont plus intelligents qu’on ne le pense

C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche américaine, observant chez les mouches des fruits des capacités d’attention, une mémoire de travail et une conscience similaires à celles des mammifères.

Mouche des fruits (Drosophila melanogaster) / Crédits : Wikipédia André Karwath

Il sera probablement arrivé à tout le monde de se retrouver avec des moucherons dans la maison, notamment dans la cuisine, et peut-être de les voir voleter autour d’un panier de bananes. Mais tout le monde ne sait pas que certaines de ces punaises des fruits (Drosophile melanogaster) sont une espèce modèle pour la science, parmi les premières à être utilisées dans les études génétiques au début des années 1900 et aujourd’hui parmi les organismes eucaryotes les plus largement utilisés et génétiquement connus dans le monde.

Cependant, les chercheurs ont également découvert que, bien qu’à première vue ils semblent avoir très peu de choses en commun avec les humains, il existe des similitudes notables entre nous et les mouches des fruits, et pas seulement d’un point de vue strictement génétique. L’un d’eux concerne les capacités cognitives, que les chercheurs ont trouvées plus avancées qu’on ne le supposait jusqu’à présent.

De nouvelles preuves de leur intelligence ont été présentées dans une étude qui vient d’être publiée dans la revue Nature par une équipe de scientifiques du Kavli Institute for Brain and Mind (KIBM) de l’Université de Californie à San Diego qui, en utilisant diverses méthodologies pour mesurer l’activité cérébrale chez les mouches des fruits, a découvert que ces insectes ont une durée d’attention, un travail de mémoire et une conscience similaires aux capacités cognitives qui caractérisent les mammifères. En particulier, les chercheurs ont évalué la formation, la distractibilité et la perte éventuelle d’une trace de mémoire dans le cerveau de ces minuscules insectes, combinant des observations de leur comportement dans un environnement de réalité virtuelle avec des manipulations neurogénétiques et de l’imagerie cérébrale.

« Malgré l’absence de similitudes anatomiques évidentes, cette recherche parle de notre fonctionnement cognitif quotidien : à quoi nous prêtons attention et comment nous le faisons A déclaré l’auteur principal de l’étude, le professeur Ralph Greenspan de la Division des sciences de la vie de l’Université de Californie à San Diego et directeur associé du KIBM. Étant donné que tous les cerveaux ont évolué à partir d’un ancêtre commun, nous pouvons tracer des correspondances entre les régions cérébrales des mouches et des mammifères en fonction des caractéristiques moléculaires et de la manière dont nous stockons nos souvenirs.« .

En plus de trouver des analogies cognitives, les chercheurs ont également observé que « l’activité des neurones sous-jacents aux processus de mémoire attentionnelle et de travail chez les moucherons présente une ressemblance remarquable avec celle des mammifères», a expliqué Dhruv Grover, membre de la faculté de recherche du KIBM et auteur principal de la nouvelle étude. « Ce travail démontre que les drosophiles pourraient servir de modèle puissant pour l’étude des fonctions cognitives supérieures. Bref, ces moucherons continuent de nous étonner de leur intelligence réelle ».