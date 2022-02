Les fabricants de puces minimisent les craintes de perturbation de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre du conflit en Ukraine

Pourquoi c’est important : La crise ukrainienne a suscité des inquiétudes quant à la stabilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Pour l’instant, les fabricants de puces affirment qu’il n’y a pas de risque immédiat grâce au stockage de matières premières et à des stratégies d’approvisionnement diversifiées, mais ils recherchent des fournisseurs alternatifs pour éviter d’éventuelles perturbations à l’avenir.

Ce n’est un secret pour personne que la Russie a lancé une attaque à grande échelle contre l’Ukraine plus tôt cette semaine, ce qui a incité plusieurs pays à envisager de nouvelles sanctions contre la première. Alors que les usines locales fermaient jeudi, certains dans les industries de la technologie et de l’automobile s’inquiètent de l’impact potentiel sur la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Selon les analystes de Techcet, les deux pays fournissent des quantités importantes de matériaux nécessaires à la fabrication de puces sur pratiquement tous les nœuds de processus. Plus précisément, l’Ukraine fournit plus de 90 % du néon de qualité semi-conducteur utilisé par les États-Unis, tandis que 35 % du palladium importé aux États-Unis provient de Russie. Les fabricants peuvent avoir des stocks de certains matériaux et gaz nécessaires et les approvisionner auprès de divers fournisseurs, mais cela ne signifie pas qu’ils sont entièrement protégés contre les perturbations.

Alors que le choc géopolitique causé par le conflit militaire en cours est indéniable, les fabricants de puces tentent de minimiser les craintes qu’il n’aggrave la pénurie mondiale de puces. Selon la Semiconductor Industry Association (SIA), la Russie ne représente que 0,1 % des achats mondiaux de puces, et son incursion en Ukraine ne pose aucun risque immédiat de rupture d’approvisionnement, car l’industrie s’appuie sur un « ensemble diversifié de fournisseurs de matériaux clés ». et les gaz.

Des entreprises comme ASML – qui fabrique des équipements de lithographie EUV – et le fabricant de mémoires Micron excluent la possibilité de perturbations majeures à court terme, mais elles explorent actuellement des sources alternatives de gaz nobles pour les besoins de production. Intel, GlobalFoundries, SK Hynix, United Microelectronics Corp. et ASE Technology ont fait des déclarations similaires à ce sujet.

C’est un autre rappel que la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs est incroyablement complexe mais encore très concentrée dans quelques pays. Par exemple, plus de 90 % des puces DRAM et NAND sont fabriquées à Taïwan, au Japon, en Chine, à Singapour et en Corée du Sud. ASML est la seule entreprise à fabriquer des machines de lithographie EUV avancées, et Tokyo Electron est la seule entreprise à fabriquer des systèmes de revêtement et de développement de photorésist EUV.

Des fonderies comme Intel, TSMC, Samsung et d’autres s’efforcent de régionaliser leur fabrication, mais tout conflit potentiel, par exemple à Taïwan, est une recette pour un désastre. Plus de 63% de toutes les puces sont fabriquées à Taïwan et 18% sont fabriquées en Corée du Sud, ce qui devrait vous donner une idée de la fragilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.