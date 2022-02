Les processeurs de la série Ryzen 7000 seront dotés d’un iGPU RDNA 2 cadencé à 1,1 GHz

Moulin à rumeurs : jusqu’à présent, les seuls produits de bureau Ryzen dotés d’iGPU étaient les puces de la série G, mais attendez-vous à ce que cela change avec la sortie des processeurs de bureau Zen 4 plus tard cette année. Pour l’instant, les détails sont encore rares, mais les rumeurs et les fuites ont déjà commencé à en brosser un bon tableau.

À présent, vous devez déjà savoir qu’AMD prévoit de lancer les premiers processeurs basés sur Zen 4 au cours du second semestre 2022. ‘t encore confirmé cela.

Cependant, il y a eu des rumeurs sur les spécifications de ces iGPU. Le dernier prétend qu’ils le feront caractéristique 2x processeurs de groupe de travail (WGP)/4x unités de calcul (CU) cadencées à 1100 MHz, mais le bailleur de fonds, Komachi Ensaka, souligne que ce n’est qu’une supposition. Néanmoins, si cela s’avère vrai, nous supposons qu’il aura 256x processeurs de flux (64x processeurs de flux par CU).

Outre les allégations de fuite, le pilote AMD SMU 13.0.5 mentionne également une horloge GPU de 1100 MHz. Cependant, cela pourrait être lié à un échantillon d’ingénierie, ce qui signifie que nous pourrions nous retrouver avec des iGPU plus rapides.

。 — 遠坂小町 (@KOMACHI_ENSAKA) 24 février 2022

Sur la base de ces spécifications, l’iGPU de la série Ryzen 7000 offrirait une performance théorique de plus de 0,55 TFLOP, une amélioration considérable par rapport aux solutions basées sur Vega. Par rapport aux autres solutions iGPU d’aujourd’hui, cela représente environ un tiers des performances graphiques de Steam Deck, fournies par une unité graphique RDNA2 avec 8 CU cadencées jusqu’à 1,6 GHz.

Malgré ses performances, l’iGPU de la série Ryzen 7000 servira principalement de moteur d’affichage pour les tâches de base, mais imaginez ce que feraient quelques cœurs de plus. C’est ce que nous attendons des puces mobiles Ryzen 7000, qui devraient comporter jusqu’à 16 UC.

La série Ryzen 7000 sortira plus tard cette année – AMD dit au cours du second semestre 2022. Basés sur le nœud de processus de 5 nm, les nouveaux processeurs utiliseront le nouveau socket LGA1718/AM5, se séparant de la conception PGA du socket AM4. De plus, la nouvelle plate-forme prendra en charge la connectivité PCIe 5.0 et la mémoire DDR5.

Crédit image : Freedesktop