Les précurseurs des ninjas ou shuriken lanceurs d’étoiles découverts au Japon

En analysant les pierres sculptées exposées dans les musées japonais, l’archéologue Akihiro Iwata a découvert qu’elles sont les précurseurs des étoiles ninja ou shuriken.

Crédit : Musée historique

de la préfecture de Saitama

Certains artefacts conservés dans les musées japonais pendant des décennies se sont en fait avérés beaucoup plus importants et intéressants qu’ils ne le semblaient être, c’est-à-dire de simples pierres plates sculptées il y a des siècles. Selon l’archéologue Akihiro Iwata du musée historique de Ranzan dans la préfecture de Saitama, ces artefacts seraient en fait les précurseurs des célèbres stars ninja, les shuriken, armes de jet à nombre variable de pointes. Bien que les historiens et les experts en armement pensent qu’elles ne pouvaient guère être mortelles, ce sont des armes emblématiques, étroitement liées à la figure mystérieuse du ninja ou shinobi, les espions mercenaires mortels qui, à l’époque du Japon féodal, se déplaçaient dans l’ombre pour commettre des meurtres sur commission, sabotage ou pour obtenir des informations.

Le professeur Iwata est tombé sur ces artefacts pour la première fois en 2019 et a été particulièrement fasciné par eux. Depuis lors, il a décidé de les étudier et de reconstruire leur histoire, jusqu’à arriver à la conclusion qu’il a lui-même définie comme « révolutionnaire », comme le rapporte un article de CNN. « J’ai toujours cherché des armes de ninja de la période Sengoku ou ‘Ere of Warring States’ (1467 à 1615), alors j’ai été soulagé quand je les ai enfin trouvées », a ajouté le scientifique lors de l’entretien.

Les étoiles ninja ancestrales, aux angles pointus et aux profils acérés, ont été retrouvées entre 1920 et 2010 dans les sites archéologiques de Saitama et Hachioji, notamment dans le château d’Iwatsuki et dans la base d’Owada jin’ya. Les deux bâtiments ont été le théâtre d’affrontements sanglants, en particulier le château, où lors du siège d’Odawara, le clan Hojo a été anéanti à l’intérieur. Parmi les ruines de cet édifice, comme le rapporte asahi.com, une pierre plate hexagonale d’environ 5 centimètres de diamètre et 1 centimètre d’épaisseur a été retrouvée, tandis qu’au siège d’Owada jinya une vingtaine ont été retrouvées d’un diamètre de 8 à 14 centimètres et d’une épaisseur maximale de 3 centimètres. Certaines des expositions sont de couleur verte.

En plus des shuriken ancestraux, le professeur Iwata a également découvert d’autres précurseurs des armes ninja, les soi-disant makibishi, des billes d’argile qui jetées sous les pieds des adversaires et des chevaux pouvaient les blesser, les ralentir et les faire tomber au sol. Pour suggérer à l’archéologue qu’il s’agissait aussi d’armes de ninja, à l’aspect très similaire aux makibishi de la période Edo (1603 – 1867), qui pourtant étaient en métal. D’après l’archéologue des musées japonais elle serait pleine d’armes de ninja non identifiées. Ses découvertes seront couvertes dans un livre qui sera publié en mars de cette année.