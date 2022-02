Une feuille de route divulguée suggère qu’Intel veut rattraper les puces Apple d’ici 2024

Quelque chose à attendre: la feuille de route technologique la plus récente d’Intel semble suggérer que Team Blue augmente la cadence des versions de processeurs et des technologies de processus. Un document divulgué suggère que la société donne la priorité aux processeurs mobiles dans le but de concurrencer les puces Arm économes en énergie telles que les M1 Pro et M1 Max d’Apple.

Avec Alder Lake, Intel a fait le premier pas d’un long voyage pour regagner la position de leader en termes de performances face à des années de conceptions AMD Ryzen de plus en plus améliorées. Cependant, l’objectif final est de créer du matériel x86 capable de rivaliser en termes de performances par watt avec les solutions basées sur Arm.

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, l’a promis lors des entretiens, et il est généralement considéré comme la bonne personne pour redresser Intel, même si certains dans l’industrie ont des doutes. Le fondateur de TSMC, Morris Chang, pense que Gelsinger est trop vieux pour ce qui sera sûrement une bataille à long terme qui pourrait durer au-delà de l’âge de sa retraite.

Malgré tout, Gelsinger semble déterminé à travailler sur les fondamentaux du métier d’Intel pour accélérer au maximum le processus. Et selon une feuille de route divulguée partagée par AdoréTVIntel travaille déjà sur une nouvelle gamme de processeurs conçue pour concurrencer les chipsets M1 Pro et M1 Max d’Apple.

Plus précisément, Team Blue souhaite que ses processeurs Arrow Lake de 15e génération soient prêts à être expédiés d’ici la fin de 2023 ou le début de 2024, et l’objectif principal est de fournir des performances par watt comparables ou meilleures par rapport à Apple Silicon.

La feuille de route suggère qu’Intel utilisera le nœud de processus 3 nm de TSMC pour maximiser l’efficacité énergétique. La semaine dernière, Intel a annoncé qu’il utiliserait une combinaison de ses nœuds de processus Intel 4 et Intel 20A aux côtés du N3 de TSMC. Les processeurs Meteor Lake et Arrow Lake auront une conception de puces avec différentes tuiles pour le processeur, le moteur graphique intégré et les E/S/SoC. La société pourrait utiliser le N3 de TSMC pour l’iGPU, qui devrait comporter 384 unités d’exécution, mais cela pourrait changer tout au long du processus de développement.

Il convient de noter que le processeur Intel Core i7-12700H (Alder Lake) fonctionne déjà assez bien par rapport au M1 Pro d’Apple, en particulier dans les charges de travail multithread. Le M1 Pro gagne toujours en termes d’efficacité, mais Intel pourrait peut-être s’en approcher avec Arrow Lake, qui sera construit sur une combinaison de nœuds de processus plus petits et comportera plusieurs améliorations architecturales par rapport à Alder Lake.