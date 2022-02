Le carnet se prépare à recevoir des nouvelles importantes

L’une des applications qui a reçu le moins de mises à jour au fil des décennies est le Bloc-notes. Un simple éditeur de texte qui remplissait sa fonction et on ne lui en demandait guère plus. Maintenant, avec Windows 11, tout a changé et il a adopté le thème sombre et d’autres améliorations.

Mais, si vous pensiez qu’il n’allait pas recevoir plus de mises à jour, vous vous trompez beaucoup. Microsoft a déjà annoncé qu’il travaillait sur de nouvelles fonctionnalités pour le Bloc-notes au-delà du thème sombre dans ce simple éditeur de texte. Voyons sur quoi ils travaillent et quand ces améliorations devraient arriver.

Le Bloc-notes est maintenant plus qu’un simple éditeur de texte

Maintenant, le nouveau Bloc-notes de Windows 11 a ajouté de nouvelles améliorations à la fonctionnalité RichEdit. Les nouvelles améliorations incluent « Alt + x pour saisir des caractères Unicode, Ctrl +} pour basculer entre les crochets/parenthèses correspondants, annulation à plusieurs niveaux, glisser-déposer, emoji colorés, sélection de blocs et détection automatique d’URL. »

Grâce à la mise à jour, les utilisateurs n’auront plus à gérer les lignes de convention Unix gênantes se terminant par LF (U+000A) au lieu de CRLF (U+000D U+000A). « Pour résoudre ce problème, le Bloc-notes va plus loin : vérifier quelle fin de ligne vient en premier, puis faire de cette fin de ligne la valeur par défaut pour le fichier. Ainsi, un fichier dont les lignes se terminent par LF se termine toujours par LF et s’affiche correctement. «

Ainsi, grâce à cette mise à jour, les utilisateurs pourront accéder à toutes les fonctionnalités disponibles dans l’application classique, puisqu’elles sont compatibles avec RichEdit. Cela dit, l’affichage des caractères de contrôle Unicode fonctionnera désormais dans cette nouvelle version de l’application qui inclut également les emojis.

La version de RichEdit utilisée dans le Bloc-notes provient des mêmes sources que le RichEdit chargé dans les applications Microsoft 365 telles que Word, PowerPoint, Excel et OneNote. Ce n’est pas le Windows RichEdit trouvé dans msftedit.dll. Par conséquent, le Bloc-notes dispose des dernières améliorations RichEdit.

Un super petit ajout que nous verrons si les utilisateurs les plus fidèles du Bloc-notes apprécieront. Nous sommes heureux de voir comment l’équipe Windows travaille plus dur que jamais pour proposer des applications et un système en fonction du matériel actuel.