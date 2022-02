Les médicaments et les pesticides dans la lagune de Venise mettent en danger la santé des oiseaux

C’est ce qu’a révélé une étude italienne menée dans le cadre du projet AWExPharma de suivi de l’exposition des oiseaux sauvages aux produits pharmaceutiques rejetés dans l’environnement.

Les médicaments et les pesticides rejetés dans l’environnement ont atteint des niveaux potentiellement toxiques pour la santé des oiseaux qui nichent dans la lagune de Venise. C’est ce qu’a révélé une nouvelle étude menée par l’équipe de recherche italienne coordonnée par des chercheurs de l’Université Ca’ Foscari de Venise qui, dans le cadre du projet AWExPharma de surveillance de l’exposition des oiseaux sauvages aux produits pharmaceutiques, a constaté la présence de fortes concentrations de certains contaminants dans les plumes des poulettes « sternes caugek » (Thalasseus sandvicensis) et goéland corallien (Ichtyaetus melanocephalus), situés respectivement dans la zone de Barena Celestia et dans la lagune nord.

Les résultats des analyses, publiés le Science de l’environnement total et Recherche environnementale, ont indiqué que dans les plumes prélevées sur les poulettes de ces deux espèces, 87 % des 47 échantillons analysés contenaient le principe actif diclofénac, un anti-inflammatoire non stéroïdien, ainsi que de l’ibuprofène, du nimésulide, du naproxène et les antidépresseurs citalopram, fluvoxamine et sertraline. Quatre-vingt-onze pour cent des échantillons contenaient également des traces quantifiables de néonicotinoïdes, une classe de pesticides chimiquement similaire à la nicotine.

Le projet, coordonné par l’écotoxicologue Marco Picone de l’Université Ca ‘Foscari de Venise, est le premier à envisager l’utilisation de plumes pour surveiller l’exposition des oiseaux aquatiques aux produits pharmaceutiques. De plus, il est le premier à témoigner de la présence d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et d’inhibiteurs sélectifs de la réabsorption de la sérotonine (ISRS) dans les tissus pulpaires. « Nous avons étudié les poussins volants des sternes caugek et des goélands coralliens car ils sont totalement dépendants de leurs parents pour se nourrir – Picone expliqué dans une note -. Ces oiseaux fournissent de la nourriture à leur progéniture dans une zone de quelques kilomètres carrés autour des colonies de nidification. Par conséquent, les contaminants présents dans les poussins sont totalement attribuables à la contamination locale de la zone de nidification« .

Les plumes, prélevées sur le tractus dorsal des poulettes sans aucune conséquence pour les jeunes oiseaux, agissent en fait comme une « archive de contaminants » pendant la période de formation de la plume elle-même – tout comme nos poils, qui nous permettent de détecter les usage de drogues et de drogues -, fournissant une indication directe de l’exposition à laquelle les individus étudiés ont été soumis.

Les plumes des sternes caugek, notamment, ont été prélevées en juin 2019 tandis que les prélèvements effectués sur les poulettes de goélands coralliens remontaient à juin 2018, deux dates pertinentes puisqu’en 2018 l’Union européenne a interdit son utilisation dans les cultures de plein air de produits contenant trois néonicotinoïdes considérés par la recherche : l’imidaclopride, le thiaméthoxame et la clothianidine.

« Nous avons trouvé de l’imidaclopride et de la clothianidine dans toutes les mouettes et la plupart des sternes caugek – Picone ajouté -. Cela confirme que l’interdiction de 2018, non totale (elle ne concernait que les cultures de plein air), n’a pas éliminé les apports de ces pesticides et que les oiseaux marins sont exposés à ces contaminants quelles que soient leurs habitudes alimentaires. En effet, les goélands coralliens sont omnivores et aussi bien les espèces aquatiques que les insectes aspergés de pesticides peuvent entrer dans leur alimentation. Les sternes caugek, quant à elles, se nourrissent essentiellement de petits poissons (sardines, sprats et anchois), confirmant à quel point les néonicotinoïdes peuvent pénétrer n’importe où dans l’écosystème.« .

Bien que la présence de ces contaminants dans les plumes n’indique pas nécessairement des effets toxiques, les chercheurs s’accordent à dire que les néonicotinoïdes sont potentiellement nocifs pour la santé reproductive des oiseaux. « Les substances toxiques pourraient induire un retard de migration qui, à son tour, peut entraîner l’arrêt des spécimens dans des endroits qui ne sont pas optimaux pour la sélection des partenaires et des retards dans la nidification. – a conclu Picone -. Des effets d’entraînement qui peuvent mettre en danger des espèces déjà vulnérables« .