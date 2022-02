Le nouveau Edge + de Motorola contient toutes les cloches et les sifflets d’un produit phare à moins de 1000 $

En bref : Après avoir actualisé le G Stylus de milieu de gamme aux normes d’aujourd’hui, Motorola est maintenant passé à de plus hauts sommets en mettant à jour le produit phare Edge+. Par rapport à l’ancien modèle, quelques modifications de conception donnent au nouveau Edge+ un aspect plus moderne, mais c’est dans ses composants que résident les modifications les plus importantes.

En termes de design, le nouveau Edge+ ressemble plus au Moto Edge 20 Pro qu’à son prédécesseur. Un tel exemple utilise un écran plat au lieu d’un écran incurvé. D’autres similitudes sont l’emplacement de la caméra selfie perforée et du module de caméra arrière, situés respectivement en haut au centre et dans le coin supérieur gauche.

L’écran dispose d’un panneau OLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution de 2400 x 1080. En ce qui concerne les caméras, vous obtiendrez une caméra selfie 60MP et trois capteurs à l’arrière, dont un tireur principal 50MP, un objectif ultra large 50MP et un capteur de profondeur 2MP.

Propulsé par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et fonctionnant sous Android 12, le nouveau Edge + rivalisera avec les goûts du OnePlus 10 Pro et du Galaxy S22 Ultra. Grâce à ce SoC, le prochain combiné prend en charge diverses technologies de connectivité, notamment 5G, mmWave et sub-6GHz, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 et NFC.

Les autres fonctionnalités intégrées au nouveau combiné phare de Moto incluent une charge sans fil Qi de 15 watts, une batterie de 4 800 mAh et deux haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos. En outre, il prend également en charge la plate-forme Ready For de Motorola, qui permet aux utilisateurs de connecter le téléphone à un téléviseur ou à un moniteur via USB-C ou sans fil pour une expérience de type bureau, similaire à Samsung Dex.

Disponible en bleu et blanc, l’Edge+ est livré avec 8 à 12 Go de mémoire et 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage. De plus, vous pouvez choisir d’obtenir une couverture folio en option et un stylet, qui peuvent être chargés à l’aide de la charge sans fil inversée 5W du téléphone.

Motorola affirme que l’Edge + aura trois ans de mises à jour de sécurité et deux ans de mises à jour du système d’exploitation. La société n’a pas encore révélé la date de sortie, mais nous savons qu’elle commencera à 999 $. Cependant, vous pourrez le déverrouiller avec une remise de 100 $ pendant une durée limitée après son lancement.