Approuvé le premier préservatif spécifiquement pour le sexe anal

La FDA a approuvé le premier préservatif spécialement conçu pour le sexe anal. Appelé One Male Condom, il sera disponible en trois versions différentes.

Le premier préservatif spécialement conçu pour le sexe anal a été autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l’agence fédérale qui réglemente les médicaments, les aliments, les nouvelles thérapies et les dispositifs médicaux. Selon la FDA, la mise à disposition d’un préservatif spécifiquement pour ce type de rapport incitera à la fois les homosexuels et les hétérosexuels à l’utiliser. Bien que les préservatifs courants aient été largement recommandés par toutes les grandes autorités sanitaires également pour les rapports sexuels anaux, qui représentent la principale source de risque de transmission du virus VIH, en réalité leur utilisation était considérée comme « hors AMM », car ils n’étaient pas conçus pour ce type de relation de toute façon. Mais à partir d’aujourd’hui, grâce au « One Male Condom », il y aura aussi un préservatif ad hoc.

La décision d’autoriser le premier préservatif pour le sexe anal fait suite à la publication des résultats d’une étude menée par des scientifiques de la « Rollins » School of Public Health de l’Université Emory d’Atlanta, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de la School of Medicine et de TheyFit. entreprises. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Aaron J. Siegler, maître de conférences au Département des sciences du comportement et de la santé de l’université américaine, sont arrivés à leur conclusion après avoir testé le One Male Condom dans une expérience qui a impliqué plus de 500 hommes parmi les 18 et 54 ans. vieux. 252 des participants ont eu des rapports avec d’autres hommes, les 252 autres avec des femmes. Dans l’étude, les scientifiques ont évalué le taux d’échec du préservatif, défini comme « glisser » et « se casser ». Des analyses ont montré que le préservatif avait un taux d’échec de 0,68% pour les rapports anaux et de 1,89% pour les rapports vaginaux, se révélant largement efficace pour son rôle qui est de réduire le risque de transmission des maladies sexuellement transmissibles ou IST. Cependant, les préservatifs sont également approuvés pour la prévention de la grossesse.

« Le risque de transmission des IST lors des rapports anaux est significativement plus élevé que lors des rapports vaginaux. L’approbation par la FDA d’un préservatif spécifiquement indiqué, évalué et étiqueté pour les rapports anaux peut augmenter la probabilité d’utiliser des préservatifs pendant les rapports anaux », a déclaré le professeur Courtney Lias, directeur du bureau de GastroRenal de l’agence. Le One Male Condom, explique la FDA, est une gaine en latex de caoutchouc naturel disponible en trois versions différentes : standard, fine et ajustée. Quant à cette dernière version, 54 tailles différentes sont disponibles : un modèle en papier aide ceux qui les achètent à choisir la plus adaptée. Les détails de la recherche « Niveaux d’échec clinique du préservatif pour le sexe anal : un essai croisé randomisé » ont été publiés dans la revue scientifique Eclinical Medicine.