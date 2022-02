Oppo Find X5 Pro : Le concurrent du S22 et de l’iPhone 13 Pro à l’étude

Même si Oppo n’est pas encore aussi présent en tant que fabricant de smartphones dans ce pays que Samsung avec ses appareils Galaxy ou Apple avec l’iPhone, cela valait la peine de jeter un coup d’œil aux fleurons du groupe chinois depuis longtemps, qui intégrait OnePlus en dernier. an. L’Oppo Find X5 Pro veut principalement marquer des points avec les caméras intégrées, mais le smartphone haut de gamme devrait également être une alternative très solide et tentante aux meilleurs chiens dans d’autres domaines.

Matériel : Oppo Find X5 Pro contre Samsung Galaxy S22 et Co.

L’Oppo Find X5 Pro s’appuie sur le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, probablement la puce la plus rapide actuellement pour smartphones et tablettes. Samsung l’installe dans la Galaxy Tab S8 récemment annoncée et dans la version américaine du Galaxy S22. Dans ce pays, l’Exynos 2200 est utilisé dans le meilleur smartphone des Coréens, qui est (clairement) inférieur au Snapdragon 8 Gen 1.

Avec le Snapdragon 8 Gen 1, Oppo ne peut de toute façon pas installer un meilleur processeur dans son Find X5 Pro. Ici, vous ne rivalisez qu’avec d’autres smartphones chinois, par exemple le prochain Xiaomi 12 Ultra, le Nubia RedMagic 7, le Motorola Edge 30 Pro, le Redmi K50 Gaming Edition ou l’IQOO 9. Seule la puce bionique A15 est plus puissante dans l’iPhone 13. Pro.

Sinon, les acheteurs peuvent s’attendre à une technologie vraiment puissante.

Oppo Trouver X5 Pro Afficher: Écran WQHD+ AMOLED de 6,7 pouces avec 3216 x 1440 pixels et jusqu’à 120 Hz (LTPO) Processeur: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Espace de rangement: 12 Go de RAM / 256 Go de ROM Batterie: 5000 mAh avec charge rapide de 80 watts (chargeur inclus) et sans fil de 50 watts Système opérateur: Android 12 avec interface ColorOS 12.1 Connectivité : 5G/4G, Dual Sim & eSim, USB-C (3.2), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Dimensions: 73,9 × 163,7 × 8,5 mm Poids: 221 grammes

Excellent appareil photo avec facteur Hasselblad

Si vous achetez un smartphone haut de gamme, vous ne voulez pas faire de compromis sur l’appareil photo. Les décideurs d’Oppo le savent aussi. Et en effet : sur le papier, le système de caméra de l’Oppo Find X5 Pro semble fantastique. Au moins, mon intérêt a été rapidement éveillé lors de la lecture des informations.

Un vrai point fort est la caméra. (Photo: Oppo)

Le téléphone vous offre ce qui suit :

Puce MariSilicon-X séparée pour des processus de traitement d’image optimisés, en particulier dans des conditions d’éclairage difficiles et en mode vidéo ultra nocturne 4K

Filtres de traitement d’image personnalisés et mode X-Pan avec une interface d’application spéciale de style Hasselblad

Système de triple caméra arrière avec capteur Sony IMX766 : Capteur grand angle (50 mégapixels, ouverture f/1.7)) Ultra grand angle (50 mégapixels, f/2.2) Téléobjectif (13 mégapixels, f/2.4) Capteur spectral à 13 canaux pour l’analyse des couleurs et une balance des blancs précise

Zoom optique 2x et zoom numérique 20x

Caméra frontale de 32 mégapixels avec double fonction vidéo (enregistrement vidéo avec caméras arrière et avant activées en même temps)

Stabilisation d’image 5 axes pour le capteur principal

conception et traitement

Pas de doute : le Samsung Galaxy S22 Ultra en particulier a l’air très classe. Mais ici aussi, le Find X5 Pro m’impressionne presque (!) un peu plus. Le dos est en céramique et laisse une grande impression. Une certification IP68 ne manque pas. Incidemment, la caméra coule en douceur dans le boîtier – chic. Le Find X5 Pro semble avoir copié ce petit quelque chose de OnePlus.

Le Gorilla Glass Victus offre une stabilité supplémentaire à l’écran. Un film de protection est déjà inclus. Un étui est également inclus dans la livraison.

Prix ​​: Ce n’est plus une bonne affaire

Avec un prix de 1299 euros (prix public conseillé), Oppo montre que le Find X5 Pro est dans la catégorie luxe. Et ce que propose le groupe est également impressionnant et pratiquement ce que le secteur des smartphones a de mieux à offrir.

L’Oppo Find X5 Pro est également protégé de l’eau et de la poussière. (Photo: Oppo)

Comme le X5 Pro, le Find X5 régulier sortira le 21 mars 2022 pour 999 euros (RRP) avec le Qualcomm Snapdragon 888 légèrement plus faible, un écran de 6,55 pouces et une résolution légèrement inférieure et un appareil photo par ailleurs identique sans capteur spectral et « uniquement la stabilisation d’image sur 2 axes.

Le Find X5 Lite, qui démarre à 499 euros et dispose d’un processeur MediaTek Dimensity 900, joue dans une ligue nettement inférieure. Le Lite est également un produit complètement différent en termes de look, qui rappelle davantage le OnePlus Nord 2.

Les meilleurs chiens doivent s’habiller chaudement

La ligue supérieure des smartphones Android en particulier a une excellente concurrence à un prix de luxe avec l’Oppo Find X5 Pro. Néanmoins, on ne sait toujours pas combien de mises à jour Android promettent Oppo pour son meilleur téléphone. Chez Samsung, en revanche, c’est officiellement garanti : quatre versions majeures d’OS et cinq ans de mises à jour de sécurité sont prévues. Et ici, la plupart des fabricants proposent beaucoup moins – probablement aussi Oppo. Par exemple, OnePlus souhaite rendre les mises à jour Android disponibles pendant deux ans.

Presque trop beau pour jouer. (Photo: Oppo)

Néanmoins : design, appareil photo, matériel – le Find X5 Pro place la barre très haut. Et c’est exactement ce qui rend le smartphone si excitant pour ceux qui n’aiment pas faire de compromis.