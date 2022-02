Il mange les restes de nourriture du frigo : un étudiant est amputé des deux jambes

C’est le cas d’un jeune de dix-neuf ans qui a été transporté d’urgence à l’hôpital après un repas de riz, de poulet et de lo mein restant d’un dîner au restaurant la veille.

Un étudiant de 19 ans a été amputé des deux jambes après avoir mangé un repas de riz, de poulet et de lo mein restant d’un dîner au restaurant la veille. Le cas clinique du jeune homme, publié en mars dernier dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, a récemment été présenté dans une vidéo sur la chaîne Youtube Chubbyemu dirigée par le Dr Bernard Hsu, un toxicologue de l’Université de l’Illinois. Le Dr Hsu, qui n’a pas soigné le jeune homme, a expliqué que le jeune de 19 ans avait été transporté d’urgence aux urgences après s’être senti très malade puis transporté au Massachusetts General Hospital car il souffrait de « choc anaphylactique, défaillance d’organes multiples, boutons et éruptions qui ont progressé rapidement« .

Après avoir mangé les restes, l’étudiant a commencé à vomir un liquide rouge-brun et a ressenti de fortes douleurs abdominales, suivies de frissons, d’une faiblesse généralisée, d’une aggravation progressive des douleurs musculaires, de douleurs thoraciques, d’essoufflement, de maux de tête, d’une raideur du cou et d’une vision floue. Une fois aux urgences, les médecins ont constaté une pression artérielle élevée, un pouls de 147 battements par minute et une fréquence respiratoire d’environ 1,5 fois la normale. « Une éruption purpurique réticulaire diffuse était présente sur le visage, la poitrine, l’abdomen, le dos, les bras et les jambes, épargnant les paumes et la plante des piedsHsu ajouté.

Environ deux heures plus tard, le jeune homme a été transporté par hélicoptère à l’unité de soins intensifs pédiatriques du Massachusetts General Hospital, où des analyses de sang et d’urine ont révélé une infection bactérienne Neisseria meningitidis, c’est-à-dire une méningococémie (infection du sang par des bactéries méningococciques). L’infection avait provoqué une coagulation sanguine généralisée, avec insuffisance rénale, pulmonaire et cardiaque en seulement 24 heures à partir de la consommation de restes, compliquée d’une nécrose cutanée due au purpura fulminans, une maladie thrombotique rare et très grave associée à une septicémie méningococcique.

Bien que l’infection ait été traitée avec des antibiotiques spécifiques, les dommages causés par la nécrose cutanée et la gangrène ont nécessité l’amputation des deux jambes sous le genou et d’une partie de tous les doigts. Le patient est resté aux soins intensifs pendant 26 jours avant d’être transféré dans une autre unité de soins où il a eu une « relative bonne récupération ».

En examinant les antécédents médicaux du garçon, les médecins ont constaté que l’étudiant n’avait reçu qu’une des trois doses d’un vaccin contre le méningocoque recommandé aux États-Unis et que son colocataire, qui avait mangé les mêmes restes, avait au contraire été complètement vacciné. Cette différence a peut-être permis à son colocataire de s’en tirer avec une nuit troublée et quelques épisodes de vomissements, le jeune de 19 ans ayant du mal à rester en vie.