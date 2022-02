Les expéditions de cartes graphiques ont augmenté au quatrième trimestre 2021, mais ne célébrez pas tout de suite

Pourquoi c’est important : Le marché des GPU semble repartir à la hausse, principalement grâce à une chaîne d’approvisionnement en reprise et à une baisse de la rentabilité du minage de crypto-monnaie. Les ventes de cartes graphiques de bureau ont augmenté vers la fin de 2021, mais nous devrons attendre et voir si cette tendance se poursuivra tout au long de cette année. Au contraire, l’entrée d’Intel sur le marché des GPU discrets pourrait pimenter les choses avec plus d’options.

Ce n’est pas exactement le meilleur moment pour partir à la chasse aux meilleures cartes graphiques neuves ou d’occasion, mais les choses semblent s’améliorer lentement. Les prix sont loin du PDSF, mais ils sont les plus bas que nous ayons vus depuis un an. La disponibilité s’est également améliorée, principalement en raison d’une baisse de la rentabilité du minage de crypto-monnaie.

Une autre raison potentielle de cette évolution positive est que la chaîne d’approvisionnement se remet progressivement des fermetures d’usines induites par la pandémie, de la crise énergétique en Chine et d’une pénurie de puces et d’autres composants causée par une combinaison d’une demande incessante et de la constitution de stocks de fabricants pour l’avenir. utiliser.

Selon un rapport de Jon Peddie Research (JPR), les AIB ont livré un total d’environ 101 millions de GPU discrets et intégrés pour PC au quatrième trimestre 2021. Il ne s’agit que d’une petite augmentation de 0,8 % par rapport au trimestre précédent, mais les analystes de JPR s’attendent à ce que ce marché ont un taux de croissance annuel de 4,5 % jusqu’en 2025, l’offre rattrapant la demande.

Les ventes de processeurs avec graphiques intégrés ont baissé de 21 % d’une année sur l’autre, et Intel domine toujours le marché global en termes d’unités GPU vendues. Team Blue inonde le marché avec des processeurs Alder Lake de 12e génération avec des graphiques intégrés Xe tandis qu’AMD prépare des processeurs Zen 3+ et Zen 4 avec des graphiques intégrés RDNA 2 ; il sera intéressant de voir comment ils façonneront le marché dans les mois à venir.

En ce qui concerne les cartes graphiques pour PC de bureau, JPR affirme que l’industrie a expédié environ 13 millions d’unités au cours des trois mois se terminant en décembre 2021, ce qui représente une croissance de 18 % d’une année sur l’autre. La part de marché d’AMD est passée de 17% à 19%, principalement au détriment de Nvidia qui a perdu deux points de pourcentage.

Intel se prépare à sortir ses GPU discrets Arc Alchemist, mais cela n’aura probablement pas un impact énorme sur le marché global des GPU. Team Blue prévoit d’expédier pas moins de quatre millions de GPU Arc aux consommateurs cette année, mais le PDG Pat Gelsinger ne pense pas que la pénurie de puces prendra fin avant 2023 au plus tôt.

Qu’Intel devienne ou non un troisième acteur solide sur le marché des GPU discrets n’est plus une question de si, mais de quand. Intel veut éventuellement avoir une capacité de fabrication suffisante pour produire ses propres GPU, mais pour le moment, cela dépend de TSMC – tout comme AMD et, assez tôt, Nvidia. Et c’est un problème, car Taïwan manque de travailleurs qualifiés pour son industrie des semi-conducteurs à croissance rapide.