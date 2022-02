OnlyFans poursuivi par un site rival pour avoir manipulé une base de données terroriste

WTF ? ! OnlyFans est accusé dans une paire de poursuites d’avoir saboté les comptes de médias sociaux d’artistes adultes travaillant pour des services rivaux en plaçant leur contenu dans une base de données sur le terrorisme. FanCentro, qui propose une plateforme similaire à OF, est à l’origine de l’un des procès, tandis que l’autre est un recours collectif intenté au nom de trois artistes adultes.

La BBC rapporte que FanCentro a lancé une action en justice en Floride contre le propriétaire d’OnlyFans, Leonid Radvinsky, et la société qui reçoit les paiements d’OnlyFans, Fenix ​​Internet LLC, en novembre, mais cela n’a été signalé que maintenant.

La poursuite allègue qu’OnlyFans a demandé à une société de médias sociaux anonyme de signaler le contenu des créateurs adultes qui faisaient la promotion de plates-formes rivales afin qu’il soit ajouté à la base de données du Forum Internet mondial sur la lutte contre le terrorisme (GIFCT). La liste GIFCT a été fondée par Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube dans le but d’empêcher les terroristes et les extrémistes violents d’exploiter les plateformes numériques.

FanCentro dit que cela a conduit certains créateurs à voir leurs comptes de médias sociaux, principalement ceux d’Instagram, être fermés ou interdits. Comme ces comptes avaient des liens vers et faisaient la promotion de FanCentro, le trafic vers le site a diminué. Il affirme également que tous les créateurs faisant la promotion de leurs profils OnlyFans n’étaient pas ciblés.

Il est également allégué qu’un ou plusieurs employés de la société de médias sociaux non identifiée pourraient avoir été soudoyés pour faciliter le stratagème par des représentants d’OnlyFans.

Facebook n’est pas nommé dans la poursuite, mais il a reçu une assignation à comparaître pour les documents internes pertinents à l’affaire. FanCentro prévoit d’assigner à comparaître davantage d’entreprises, y compris d’autres entreprises de médias sociaux, pour obtenir des preuves.

OnlyFans a déclaré à la BBC que la réclamation légale n’avait « aucun fondement », et le parent de Facebook, Meta, a déclaré : « Ces allégations sont sans fondement et nous les traiterons dans le contexte du litige si nécessaire ».

En août de l’année dernière, OnlyFans a annoncé qu’il interdirait le contenu sexuellement explicite de sa plate-forme, qui, selon lui, devait se conformer aux demandes des partenaires bancaires et des fournisseurs de paiement. Il a rapidement annulé la décision, mais plusieurs créateurs étaient déjà partis pour d’autres sites et ne reviendront pas par crainte qu’une interdiction similaire ne soit mise en œuvre à l’avenir.