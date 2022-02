L’astéroïde qui a tué les dinosaures est tombé au printemps : des fossiles de poissons le révèlent

L’analyse des fossiles de poissons tués par l’astéroïde Chicxulub qui a provoqué l’extinction des dinosaures a révélé que l’impact s’est produit au printemps.

Chicxulub, l’astéroïde colossal de 10 à 14 kilomètres qui, à la fin du Crétacé, a décrété l’extinction des dinosaures non aviaires – et de 75 % de la faune et de la flore mondiales – s’est écrasé sur Terre au printemps. C’est ce qu’une équipe de recherche internationale a déterminé en étudiant les archives fossiles de poissons tués lors de cette journée dramatique, au cours de laquelle des vagues de tsunami de 1,5 kilomètre de haut ont été générées, capables de se déplacer à plus de 140 kilomètres par heure sur terre (et de submerger des masses entières continentales). Savoir exactement ce qui s’est passé il y a 66 millions d’années, lors de l’extinction de masse Crétacé-Paléocène (ou événement KT), peut non seulement nous aider à comprendre pourquoi certains groupes d’animaux ont été sauvés et d’autres non, mais aussi à prédire les risques d’extinction que nous courons. face à cause du réchauffement climatique. Bon nombre des effets létaux causés par Chicxulub, en plus des effets immédiats, étaient en fait climatiques.

Pour déterminer que l’astéroïde qui a anéanti les dinosaures est tombé au printemps, une équipe de recherche dirigée par des scientifiques de la Faculté des sciences de l’Université VU d’Amsterdam (Pays-Bas), qui a collaboré étroitement avec des collègues du Centre de biologie. Uppsala (Suède), l’European Synchrotron Radiation Facility de Grenoble (France), l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (Belgique) et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Melanie AD Pendant, professeur au Département des sciences de la Terre, comme indiqué, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les fossiles de certains poissons (en particulier les acipenseriformes tels que les esturgeons et les polyodons) qui sont morts ce jour-là. Les fossiles ont été récupérés dans un célèbre gisement du Crétacé supérieur dans le Dakota du Nord (États-Unis) connu sous le nom de Tanis. Les poissons qui vivaient dans la zone ont été littéralement engloutis et enterrés vivants par une vague colossale de sexe de débris et d’eau, soulevée suite à l’impact apocalyptique dans ce qui est aujourd’hui la région du Yucatan. Précisément les méthodes d’inhumation ont permis une parfaite conservation des fossiles, dont les chercheurs ont extrait des informations précieuses.

Mais comment le professeur Pendant et ses collègues ont-ils compris que l’astéroïde Chixulub est tombé au printemps à partir de l’analyse des fossiles ? Les scientifiques ont expliqué que les schémas de croissance des arêtes de poisson et la présence de certains composés peuvent indiquer à quel moment de l’année ils sont morts, un peu comme les anneaux dans une bûche nous disent les anneaux dans un arbre. Par exemple, les isotopes du carbone peuvent suggérer la quantité de zooplancton ingérée par un animal. Étant donné que l’alimentation culmine entre le printemps et l’été, la concentration de ces isotopes peut nous indiquer la saison d’alimentation. L’analyse d’un spatulaire tué après l’impact a indiqué que la concentration de zooplancton à ce moment-là était élevée mais pas au pic estival; cela suggère qu’il est mort au printemps. « Cette augmentation temporaire du zooplancton ingéré a enrichi le squelette de son prédateur avec l’isotope de carbone 13C plus lourd que l’isotope de carbone 12C plus léger », a expliqué la co-auteure de l’étude, Suzan Verdegaal-Warmerdam, dans un communiqué de presse. « Le signal isotopique du carbone détecté dans le modèle de croissance de ce malheureux spatulaire confirme que la saison d’alimentation n’avait pas encore atteint son apogée : la mort est venue au printemps », a déclaré le professeur Pendant.

Comme on le sait, le printemps est une période extrêmement délicate pour la reproduction de nombreuses espèces animales ; le fait que l’astéroïde soit tombé pendant le printemps boréal (dans l’hémisphère sud c’était l’automne) cela peut expliquer pourquoi plus d’espèces méridionales ont résisté, cela peut aussi fournir des indices sur la raison pour laquelle les dinosaures non aviaires, les mammifères, ont survécu aux ancêtres et aux reptiles comme les crocodiles et les tortues, tandis que de nombreux autres groupes d’animaux ont été anéantis. Les détails de la recherche « Le Mésozoïque s’est terminé par le printemps boréal » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.