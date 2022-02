« Build a beach » : le Metaverse comme dans Matrix, vous pouvez construire des scénarios avec votre voix

Dans le Metaverse de Mark Zuckerberg, il suffira d’utiliser la voix pour créer des environnements et des objets, tout comme dans Matrix. Le fondateur lui-même l’a montré dans un Facebook en direct.

Vous connaissez la scène dans Matrix dans laquelle, à partir d’un non-monde complètement blanc, divers environnements commencent à se recréer dans lesquels Neo et Morpheus peuvent interagir ? Ici, lors de la présentation des dernières nouvelles liées au Metaverse de Mark Zuckerberg, nous avons assisté à une scène similaire. En demandant simplement des éléments tels que « Construire une plage », le système d’intelligence artificielle présenté ces dernières heures par Meta est capable de recréer l’environnement requis en trois dimensions, puis d’ajouter de nouveaux objets en réponse aux demandes des utilisateurs, connectés via un spectateur pour la réalité virtuelle. Une table, une île en arrière-plan, un ballon, etc. il suffit de demander et les divers objets se matérialiseront autour de nous.

Le système montré par Zuckerberg lors de la diffusion en direct sur son profil Facebook était encore un prototype, mais capable d’anticiper certaines des nouvelles les plus intéressantes du Meta Metaverse. Au cœur de la nouvelle expérience se trouve le Builder Bot, un outil avec lequel vous pouvez demander des scénarios et des objets simplement avec votre voix. « Allons sur une plage » a commencé Zuckerberg, peu avant de se retrouver avec son avatar sur une reproduction en dessin animé d’une petite île, générée par l’intelligence artificielle. « Ajoutez les nuages, une table et une île », a-t-il ensuite poursuivi en faisant apparaître les différents éléments au fur et à mesure qu’il les demandait. Le Builder Bot peut même ajouter des effets sonores, comme de la musique tropicale ou le son des mouettes.

Ce que Zuckerberg n’a pas expliqué en revanche, ce sont les limites de cet outil. Le fondateur a parlé d’éléments créés par l’intelligence artificielle, mais on ne sait pas si les objets requis sont tirés d’une liste (limitée) d’objets tridimensionnels fabriqués par des concepteurs humains ou si l’IA joue réellement un rôle dans la fabrication de ces éléments. Une autre question à clarifier est celle relative à la modération : que se passe-t-il si les utilisateurs demandent des éléments offensants ? Et quelles limitations Meta a-t-il mis en place pour empêcher cette IA de reproduire les stéréotypes et préjugés humains ? Questions sur lesquelles l’entreprise a encore une chance de travailler : Le Builder Bot n’est pas prêt à être lancé, mais pour l’instant ce n’est qu’un avant-goût de ce que, tôt ou tard, sera le Metaverse de Zuckerberg.

