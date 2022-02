La série RTX 4000, alias Nvidia Lovelace, aurait un TDP de 800 W +

Moulin à rumeurs: la prochaine série de cartes graphiques RTX 4000 de Nvidia, nommée Lovelace, devrait arriver en septembre. Mais en plus des problèmes de disponibilité et de prix, vous aurez probablement besoin d’un nouveau bloc d’alimentation pour les modèles haut de gamme, dont on dit qu’ils consomment plus de 800 W de puissance.

L’année dernière, nous avons entendu des rapports affirmant que les cartes RTX 4000 utiliseraient certains des GPU les plus gourmands en énergie que nous ayons jamais vus. C’est particulièrement vrai pour l’AD102 qui aurait un TGP de 800 W ou plus.

Les dernières rumeurs proviennent de fuites prolifiques Kopite7kimi et Greymon55, qui disent tous deux avoir entendu des affirmations selon lesquelles les GPU AD102 auront des TGP effrayants. Le premier pense que le RTX 4080 transportera un TGP de 450 W et le RTX 4080 Ti sera de 600 W. Le RTX 4090, quant à lui, sera livré avec une puissance monstrueuse de 800 W.

Ce n’est qu’une rumeur.

J’ai déjà entendu 450/600/800W pour 80/80Ti/90.

Mais tout n’est pas confirmé. – kopite7kimi (@kopite7kimi) 23 février 2022

Greymon55 opte pour 450W/650W/850W pour l’AD102. Il ajoute également qu’il n’est pas clair si un modèle a trois gammes TGP ou s’il a trois modèles.

Je ne sais pas pour le moment si un modèle a trois gammes TGP ou s’il a trois modèles, mais le numéro TGP de l’AD102 est 450W-650W-850W, bien sûr ce n’est pas la spécification finale et il peut y avoir un écart. – Greymon55 (@greymon55) 23 février 2022

La carte Ampère grand public la plus gourmande en énergie actuellement sur le marché est la RTX 3090 avec 350W. Le RTX 3090 Ti devrait atteindre 450 W, bien que nous ne sachions pas quand cette carte très retardée arrivera.

Nous savons également que les entreprises travaillent sur (et certaines ont publié) des alimentations PCIe Gen 5 prêtes pour les cartes de nouvelle génération. Le câble d’alimentation à 16 broches est conçu pour remplacer les câbles d’alimentation à 8 broches de 150 W existants, bien que le 800 W + RTX 4000 puisse en avoir besoin de deux. Il y avait eu des théories selon lesquelles le RTX 3090 Ti utiliserait le connecteur PCIe Gen 5, mais il semble que Nvidia le garde pour Lovelace.

Ce ne sont que des rumeurs et des spéculations, bien sûr, mais ce n’est pas la première fois que nous entendons des affirmations similaires. Nvidia avait précédemment déclaré que l’approvisionnement en cartes graphiques s’améliorerait au second semestre 2022, alors espérons que posséder un bloc d’alimentation capable sera le seul problème avec Lovelace.