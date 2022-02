Intel dévoile une plate-forme minière ASIC Bitcoin de 3 600 watts

En bref : la première solution de minage ASIC d’Intel n’est pas aussi puissante ni aussi efficace que les offres existantes d’entreprises telles que Bitmain, MicroBT et Canaan. Cependant, la société semble déterminée à développer des solutions de plus en plus économes en énergie qui, selon elle, contribueraient à réduire l’impact environnemental de l’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies de preuve de travail.

Plus tôt ce mois-ci, Intel a révélé qu’il avait investi dans la technologie blockchain dans le cadre de sa stratégie renouvelée visant à développer « les technologies informatiques les plus économes en énergie à grande échelle ». Ces investissements ont principalement porté sur le développement de puces spécialisées pour le hachage des transactions de crypto-monnaie, également appelées ASIC de minage.

Au cours de la conférence internationale IEEE sur les circuits à semi-conducteurs (ISSCC) de cette année, Intel a révélé plus de détails sur sa solution d’accélération de blockchain de première génération « Bonanza Mine » (BMZ1). La société a déjà commencé à prendre des commandes, et parmi ses premiers clients figurent Jack Dorsey’s Block (anciennement connu sous le nom de Square) et la société minière Bitcoin GRIID.

Le géant du silicium a également dévoilé une plate-forme minière de 3 600 watts basée sur pas moins de 300 puces BMZ1 avec un taux de hachage total du système de 40 térahashes par seconde. Pour référence, l’Antminer S19j de Bitmain peut fournir jusqu’à 90 terahashs par seconde en utilisant environ 3 100 watts. Cette dernière société affirme même que son prochain mineur refroidi par liquide fournira jusqu’à 198 térahashes par seconde avec une consommation électrique de 5 445 watts.

D’une part, le système actuel de Bonanza Mine ne se compare pas très favorablement aux solutions existantes des concurrents, du moins en termes d’efficacité minière. D’autre part, la petite taille de puce de la puce BMZ1 (7 x 7,5 mm) permet une densité allant jusqu’à 4 000 par plaquette, ce qui en fait peut-être une alternative plus rentable. Intel travaille également sur une puce d’accélération blockchain de deuxième génération, offrant de meilleures performances par watt.

La consommation d’énergie de l’extraction de crypto-monnaie est un sujet brûlant depuis un certain temps déjà, et les principales sociétés minières de Bitcoin tentent de réduire la stigmatisation qui l’entoure. On ne sait pas encore comment la plate-forme minière d’Intel peut aider cette cause, mais peut-être que le temps nous le dira.