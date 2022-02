La version 100 de Chrome, Edge et Firefox peut casser certains sites Web

En bref : Atteindre la version 100 devrait être une étape importante pour un navigateur Web, mais c’est en fait un événement qui pourrait casser certains sites Web pour les personnes qui utilisent Google Chrome, Microsoft Edge ou Firefox de Mozilla. Les développeurs se préparent à ce moment depuis un moment maintenant, mais ils ont encore besoin d’aide.

Chrome, Microsoft Edge et Firefox se rapprochent tous de la sortie de leur 100e version. Bien que cela puisse ressembler à un joli chiffre rond pour un utilisateur, cela peut également introduire des bugs ou créer des problèmes de compatibilité pour certains sites Web. Pour certaines personnes, cela peut même rappeler le tristement célèbre bug Y2K et le fait que Microsoft a sauté Windows 9, mais cette fois-ci, le problème est lié à la façon dont les sites Web lisent les chaînes d’agent utilisateur (UA) pour identifier votre navigateur Web et ses capacités.

Lorsque vous visitez une page Web sur un site comme Netcost-security.fr, votre appareil envoie une requête pour cette page qui inclut une chaîne d’agent utilisateur qui ressemble à ceci : « Firefox : Mozilla/5.0 (Macintosh ; Intel Mac OS X 10.15 ; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0. Différents navigateurs Web ont des formats différents pour cela, et en raison de la façon dont certaines bibliothèques d’analyse d’agent utilisateur fonctionnent, elles peuvent causer des problèmes lors de la lecture des numéros de version majeurs à trois chiffres. Pour une lecture approfondie des implémentations qui en sont la cause, regardez ici.

En août 2021, Mozilla a lancé une expérience pour savoir si les numéros de version à trois chiffres pouvaient causer des problèmes et a constaté qu’un petit nombre de sites Web ne s’affichaient pas ou ne fonctionnaient pas correctement. Des exemples notables tels que Yahoo, Bethesda, HBO Go, Slack et bien d’autres sont ajoutés à la liste chaque jour. Google a un effort continu similaire qui permet aux développeurs de forcer la chaîne d’agent utilisateur v100 à des fins de test. Cela a révélé que les sites Web créés avec Duda ne s’afficheraient pas correctement, mais le problème a été résolu en décembre 2021.

La bonne nouvelle est que Google et Mozilla travaillent tous les deux sur des moyens d’atténuer les problèmes potentiels qui pourraient survenir, par exemple en gelant la version majeure à 99 et en la signalant dans la partie version mineure de la chaîne de l’agent utilisateur. Chrome 100 sortira le 29 mars et Firefox 100 débarquera le 3 mai, mais en attendant, les administrateurs et les développeurs du site Web peuvent aider en signalant tout problème rencontré à Mozilla et Google.