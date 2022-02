Création du premier organe anti-rejet universel : il est compatible avec tous les groupes sanguins

Grâce à une technique appelée perfusion pulmonaire ex vivo (EVLP) et « lavage » avec deux enzymes, les premiers organes universels anti-rejet ont été obtenus.

Crédit : Réseau universitaire de santé

Grâce à un traitement révolutionnaire à base d’enzymes, le premier organe universel, compatible avec tous les groupes sanguins, a été créé en laboratoire. Ce résultat expérimental, s’il est confirmé comme sûr et efficace également dans la pratique clinique, pourra réduire les listes d’attente et la mortalité des patients en attente d’une greffe d’organe. Très souvent, en effet, l’incompatibilité des groupes sanguins entre donneur et receveur ne permet pas l’intervention, prolongeant inévitablement l’attente du bon organe. Mais en rendant les organes universels, c’est-à-dire anti-rejet, ce problème logistique important sera surmonté et de nombreuses autres vies pourront être sauvées.

Le premier organe universel a été créé en laboratoire par une équipe de recherche canadienne dirigée par des scientifiques du Centre de transplantation Ajmera de l’Institut de recherche de l’Hôpital général de Toronto, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Centre de recherche sur le sang de l’Université de La Spezia. du département de médecine de Toronto et du département de pédiatrie de l’Université de l’Alberta. Les chercheurs, dirigés par le professeur Marcelo Cypel, médecin aux laboratoires de recherche en chirurgie thoracique Latner de l’hôpital de Toronto, sont arrivés à ce résultat extraordinaire après avoir mené une série d’expériences, d’abord sur des échantillons de globules rouges et d’aorte, puis sur des poumons humains qui ne pouvaient pas être utilisé pour une greffe.

L’objectif était de démontrer que l’antigène du groupe sanguin A peut être retiré pour être converti en groupe sanguin O dans tous les échantillons. Comme on le sait, en effet, notre groupe sanguin se caractérise par la présence/absence d’antigènes spécifiques qui détermine la classification en groupes A, B, AB et O. Tous ne sont pas compatibles entre eux, précisément parce que les antigènes peuvent déclencher une réaction immunitaire violente et rejet, en cas de transfusion sanguine ou de « mauvaise » greffe d’organe. Les antigènes sont également exprimés dans des vaisseaux et des organes solides. Pour cette raison, rendre les organes universels est considéré comme une méthode valable pour briser les listes d’attente. Autant dire que les patients de groupe sanguin O attendent en moyenne deux fois plus longtemps pour recevoir une greffe pulmonaire que les patients de type A, comme le souligne dans un communiqué le Dr Aizhou Wang, co-auteur de l’étude. « Cela se traduit par la mortalité. Les patients de type O qui ont besoin d’une greffe de poumon ont un risque 20 % plus élevé de mourir en attendant qu’un organe compatible soit disponible », a-t-il ajouté. D’où l’idée de concevoir des organes universels ; une expérience parfaitement réussie.

Crédit : Réseau universitaire de santé

Mais comment ont-ils réussi à rendre les organes compatibles pour tout le monde ? Les scientifiques ont d’abord traité les globules rouges et les aortes avec deux enzymes spécifiques – appelées FpGalNAc désacétylase et FpGalactosaminidase – qui avaient déjà été démontrées dans des recherches antérieures pour éliminer efficacement l’antigène A des globules rouges. Dans la nouvelle étude, ils ont éliminé plus de 99% de l’antigène A des globules rouges et 90% des aortes, ce qui a permis à Cypel et à ses collègues de passer aux poumons humains du groupe A qui ne pouvaient pas être utilisés pour la transplantation. Les organes ont été soumis à un reconditionnement par une technique appelée perfusion pulmonaire ex vivo (EVLP), au cours de laquelle ils ont été « lavés » avec les enzymes susmentionnées pendant quatre heures. À la fin du traitement, jusqu’à 97 % de l’antigène A avaient été éliminés. Les chercheurs n’ont pas non plus observé de toxicité aiguë liée à la procédure dans les organes. Ils ont ensuite simulé la transplantation de trois des organes universels, observant la « minimisation de la liaison des anticorps, du dépôt de complément et des dommages médiés par les anticorps par rapport aux poumons témoins », lit-on dans le résumé de l’étude.

Les résultats ont donc démontré qu’il est possible d’obtenir des organes universels aptes à la transplantation après perfusion avec les deux enzymes ; pour cette raison, les chercheurs ont pour objectif de demander l’autorisation d’essais cliniques (sur l’homme) d’ici un an et demi. Les détails de la recherche « Le traitement enzymatique ex vivo convertit les poumons des donneurs de type sanguin A en poumons de type sanguin universel » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Science Traslational Medicine.