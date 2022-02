Micron abandonne la marque de mémoire Crucial Ballistix

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La mémoire Crucial Ballistix est un nom connu des passionnés de PC depuis de nombreuses années, ce qui rend d’autant plus triste d’apprendre que Micron vient d’annoncer que ses marques Ballistix, Ballistix Max et Ballistix Max RGB sont abandonnées.

Micron n’a jamais révélé pourquoi il tuait le nom Crucial Ballistix. La société a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle « intensifiera son attention sur le développement de la feuille de route des produits client et serveur DDR5 de Micron, ainsi que sur l’expansion du portefeuille de produits de mémoire et de stockage Crucial ».

La nouvelle explique pourquoi nous n’avons vu aucune mémoire Ballistix DDR5. Crucial propose la DDR5-4800 standard, par opposition à toutes les options Ballistix haut de gamme avec toutes les cloches et sifflets associés, tels que les dissipateurs de chaleur.

« La mémoire DDR5 standard Crucial JEDEC offre aux joueurs grand public équipés d’ordinateurs compatibles DDR5 des performances, des transferts de données et une bande passante supérieurs à ceux précédemment disponibles avec la mémoire Crucial Ballistix », a déclaré Teresa Kelley, vice-présidente et directrice générale, Micron Commercial Products Group.

PC Gamer suppose que cette décision pourrait être liée à la mémoire Crucial ne contenant que des circuits intégrés de mémoire Micron, qui ne sont pas connus pour être aussi rapides que certains de ses concurrents, tels que les circuits intégrés SK-Hynix ou Samsung DDR5. Cela rendrait impossible la création d’une mémoire Ballistix atteignant les vitesses DDR5-6000 trouvées dans les kits rivaux de niveau passionné.

D’autres produits Crucial, tels que ses disques SSD standard et portables très populaires et sa mémoire non Ballistix, continueront d’être pris en charge par Micron.

Alimenté par @MicronTech die que nous concevons pour des performances de pointe absolues, Crucial Ballistix MAX a une fois de plus délivré un nouveau record du monde fracassant. pic.twitter.com/kN5XztLbtw — Mémoire cruciale (@CrucialMemory) 24 novembre 2020

C’est toujours un jour triste lorsqu’une marque familière et de longue date est tuée. Ceux d’un certain âge peuvent se souvenir avec nostalgie d’avoir utilisé la mémoire Crucial Ballistix jusqu’à l’ère DDR, et il y a seulement deux ans, un overclockeur a établi le record de fréquence DDR4 en poussant une mémoire Crucial Ballistix Max DDR4-4000 à 7 004 MHz. Il a battu le précédent record qui avait également été obtenu avec la mémoire Crucial Ballistix Max.