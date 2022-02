La Nintendo Switch pourrait bénéficier du support AMD FSR

iVoler Etui pour Nintendo Switch et Switch OLED, Deluxe Housse sacoche de Transport à Coque Rigide Anti Choc pochette avec Espace, Large pour Console Switch, Dock, Joy-Cons, 18 Cartouche de Jeux

Étui de rangement supérieur pour Nintendo Switch: Spécialement conçu pour la Nintendo Switch , protégez votre console Switch avec la coque rigide et ses accessoires anti-chocs accidentels, égratignures et chutes. Gardez-les en sécurité et bien organisés. Mousse sculptée et poignée amovibles: Mousse intérieure adaptée à la console switch, au chargeur de l'adaptateur secteur (UE et UK), au Joy-Con Grip (ou au contrôleur Pro), permettant une protection totale en toute sécurité sans être trop serrer ni bouger avec une poignée agréable, facile et pratique à transporter en voyage. Grande capacité et 18 cartouches de jeux: La poche en maille zippée agrandit l'espace de stockage pour le cble HDMI, 2 Joy-Cons straps,écouteurs , cbles de charge, lecteur flash ou autres petits accessoires ainsi que vos jeux préférés. Qualité durable & Easy carrying : Matériau dur en EVA Oxford respectueux de l'environnement, construction solide, hydrofuge, antichoc, résistant aux rayures. fermeture à glissière facile et durable avec 2 languettes de fermeture à glissière permettant une utilisation durable. Dispose d'une sangle d'épaule durable réglable et d'une poignée latérale robuste pour transporter confortablement votre étui à vapeur d'étincelles de deux manières pour l'extérieur ou le voyage en tout temps. Dimension du produit et garantie de satisfaction: Taille: 33x23x12cm poids: 850g Matériel: EVA rigide et 1680D Oxford. Nous ne fournissons pas seulement des produits de bonne qualité, mais nous apprécions aussi beaucoup la satisfaction de nos clients. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous ferons sûrement plaisir!