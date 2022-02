Au Canada, les médecins peuvent prescrire d’être en contact avec la nature

La prescription s’appelle PaRx et permet aux médecins de demander à leurs patients de passer du temps dans des espaces verts, tels que des parcs et des jardins naturels.

Passer deux heures par semaine en contact avec la nature, des sorties d’au moins 20 minutes à la fois : c’est la nouvelle ordonnance que certains patients reçoivent des médecins au Canada, où un nouveau code unique pour remplir les ordonnances permet d’indiquer le PaPx , acronyme anglais de Ordonnance de parcc’est-à-dire une ordonnance du parc, que les professionnels de la santé peuvent recommander à leurs patients comme une intervention simple et efficace pour améliorer leur état de santé.

Initialement proposé par la BC Parks Foundation, le programme PaRx a été officiellement lancé en Colombie-Britannique et étendu aux provinces de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Manitoba. « La recherche montre que les patients sont plus susceptibles de faire ce qui est réellement prescrit. Ensuite, grâce à ce programme, le médecin peut obtenir un code de prescription unique afin qu’il puisse réellement prescrire à ses patients de passer du temps dans la nature.», a déclaré Anna Cooper Reed, coordonnatrice du PaPx pour le Manitoba, la dernière des quatre provinces canadiennes à démarrer le programme dans l’ordre chronologique.

Le programme PaPx est basé sur des recherches scientifiques qui ont examiné et quantifié les bienfaits du contact avec la nature pour la santé. Et, notamment, sur les résultats d’une revue de près de 150 études récemment publiées dans la revue Recherche environnementale dans lequel un nombre impressionnant d’effets bénéfiques liés à l’augmentation du temps passé dans les espaces verts ont été mis en évidence, notamment l’amélioration de la pression artérielle, des profils lipidiques et des résultats liés au cancer, ainsi qu’une réduction du risque d’asthme, de diabète de type 2, d’accident vasculaire cérébral et la mortalité toutes causes confondues.

La recherche scientifique a également indiqué que les enfants présentant un déficit d’attention léger à modéré peuvent tirer des avantages de la mémoire et de l’attention du temps passé dans la nature, avec des résultats comparables à ceux obtenus par certains des traitements médicamenteux les plus courants. « Seulement deux heures par semaine, à intervalles d’au moins 20 minutes, peuvent améliorer la santé cardiovasculaire, la cognition et réduire le risque d’accouchement prématuré – indiquent les experts -. Les personnes qui ont accès à des espaces verts et qui vivent dans des zones avec plus d’arbres sont en meilleure santé que celles qui n’ont pas cette possibilité, comme celles qui vivent dans des zones urbaines avec des espaces verts limités, qui deviennent des « îlots de chaleur » qui emprisonnent la chaleur et la pollution« .

Pour ceux qui aiment jardiner, une étude récente a également montré que l’exposition à une bactérie commune du sol, la Mycobacterium vaccaepeut améliorer les symptômes d’anxiété et de dépression grâce à son interaction avec le système immunitaire.

« En plus de donner aux médecins l’occasion d’engager une conversation sur les bienfaits de la nature avec leurs patients, le programme PaPx nous amène également à reconsidérer notre responsabilité envers le monde naturel qui soutient la vie qui nous entoure. – ils écrivent dessusRecueil des médecins de l’Alberta Liana Hwang et Andrea Scafo, membres de l’Alberta Medical Association qui, comme d’autres grandes organisations au Canada, ont récemment approuvé le programme PaRx -. Il n’est pas surprenant que la recherche indique que le temps passé dans la nature motive les enfants et les adultes à protéger et à défendre l’environnement.« .