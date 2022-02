Tag Heuer dévoile une montre intelligente à 1 800 $ qui vous aide à rester en forme et à bien paraître

En bref : les aficionados de Smartwatch qui aiment que leurs appareils connectés débordent de style (et de dépenses) auront bientôt une autre option de Tag Heuer : le Connected Caliber E4, un portable de luxe à 1 800 $ alimenté par Wear OS.

Tag Heuer a été l’un des premiers horlogers de luxe traditionnels à lancer un portable coûteux en 2015 lorsqu’il a lancé la montre connectée à 1 500 $. Le Connected Modular 45 à 1 600 $ est arrivé quelques années plus tard, et une version sur le thème de Super Mario de la Connected Watch a atterri l’année dernière.

Tag Heuer écrit que le Calibre Connecté E4 de 45 mm présente une couronne plus grande que son prédécesseur E3 et des boutons-poussoirs redessinés pour une meilleure facilité d’utilisation. Les acheteurs obtiennent également un verre plat ultra-résistant couvrant l’écran OLED, le choix de l’acier ou du titane plus cher pour le matériau principal, et la gamme habituelle de types et de couleurs de bracelets.

Pour ceux qui veulent quelque chose de plus élégant et plus petit au poignet, il existe une variante de 42 mm qui est plus pour les occasions formelles que pour aller au gymnase. Il a un boîtier plus fin, une lunette plus petite et un verre saphir bombé recouvrant l’écran.

En interne, la montre est livrée avec la dernière plate-forme Qualcomm Snapdragon 4100 Plus aux côtés de Bluetooth 5.0, un écran plus lumineux, un altimètre, un accéléromètre, un moniteur de fréquence cardiaque, une boussole et des capteurs GPS.

Tag Heuer affirme que le modèle 45 mm a une autonomie de batterie 30 % supérieure à celle de l’E3 de dernière génération, offrant une journée complète d’utilisation comprenant une heure de course et deux heures de marche ou cinq heures de suivi de golf. La version 42 mm devrait durer une journée complète mais avec une heure ou moins de suivi de vos courses. Il y a aussi un chargeur en forme de support que la montre attache à l’aide d’aimants afin que vous puissiez l’afficher sur votre table de chevet.

Du point de vue logiciel, la montre exécutera Wear OS 2 hors de la boîte, mais elle obtiendra Wear OS 3 lorsque la mise à jour gratuite arrivera au milieu du second semestre de cette année.

Pour ceux qui s’inquiètent de la longévité d’un appareil qui coûte près de (et plus) 2 000 $, Tag Heuer introduit un service de remplacement de batterie pour les modèles Connected sortis à partir de 2020. Il sera disponible pendant cinq ans après la date de lancement et offrira un comme -for-like swap. Aucun mot pour le moment sur le prix aux États-Unis, mais cela coûtera 85 £ au Royaume-Uni (environ 115 $).

Le Connected Caliber E4 sera lancé le 10 mars, à partir de 1 800 $ pour le modèle en acier de 42 mm. La version en acier de 45 mm commence à 2 050 $ avec un bracelet en caoutchouc, allant jusqu’à 2 250 $ pour l’édition avec un bracelet en acier et 2 550 $ pour le modèle en titane.