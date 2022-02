En suivant ce régime, vous pouvez prolonger votre vie de 10 ans

Pour le suggérer, c’est une équipe de recherche norvégienne qui a estimé l’impact des choix alimentaires sur l’espérance de vie, en arrivant à la définition d’un régime alimentaire optimal pour la longévité.

Tout le monde aimerait vivre plus longtemps. Et on nous dit souvent que la meilleure façon d’y parvenir est de faire des choix de vie plus sains, comme faire de l’exercice, ne pas fumer et ne pas boire trop d’alcool. Cependant, certaines études ont également montré qu’une alimentation plus saine et plus équilibrée peut augmenter l’espérance de vie. Et c’est précisément en examinant les résultats de ces recherches et en les comparant à ceux de la Global Burden of Disease Study, une étude qui fournit un résumé de l’état de santé de la population de nombreux pays, qu’une équipe de recherche norvégienne a calculé comment les fruits , les légumes, les céréales complètes, les céréales raffinées, les noix, les légumineuses, le poisson, les œufs, les produits laitiers, la viande rouge et les boissons sucrées affectent tous l’espérance de vie, conduisant au développement d’une alimentation optimale pour la longévité.

Selon leurs recherches, publiées dans la revue scientifique Plos MédecineCe régime optimal comprend plus de légumineuses (haricots, pois et lentilles), de grains entiers (avoine, orge et riz brun), de noix et moins de viandes rouges et transformées que le régime occidental typique. Suivant cette approche dès l’âge de 20 ans, les estimations savantes indiquent que l’espérance de vie des hommes et des femmes aurait pu augmenter de plus de 10 ans. Si le passage d’une alimentation occidentale à une alimentation optimale se faisait plutôt à l’âge de 60 ans, l’espérance de vie augmenterait encore de huit ans. Dans le cas des plus de 80 ans, l’espérance de vie pourrait augmenter de près de 3,5 ans.

Puisqu’il n’est pas toujours possible de changer complètement de régime, les chercheurs ont également calculé ce qui se passerait si les gens adoptaient un régime qui se situe quelque part entre le régime optimal et le régime occidental typique, qualifiant ce régime d’approche réalisable. Et découvrir que même ce type de régime pouvait encore augmenter l’espérance de vie des vingt ans, d’un peu plus de 6 ans pour les femmes et 7 pour les hommes.

Le régime qui prolonge la vie

En résumé, les chercheurs ont élaboré la liste suivante, indiquant pour les différents groupes d’aliments à la fois quelle est la consommation dans le régime occidental typique (TW), à la fois les valeurs du régime optimal (DO) pour la longévité, et celles du compromis entre TW et OD, ou le régime d’approche de faisabilité (FA).

Grains entiers (poids frais) : TW 50g, FA 137.5g et OD 225g (par exemple 2 fines tranches de pain de seigle et 1 petit bol de grains entiers et de riz brun par jour). Pour les céréales complètes, 225 g de poids frais correspondent à environ 75 g de poids sec, soit 7 portions/jour) ;

Légumes : TW 250 g, FA 325 g et OD 400 g (5 portions, par exemple 1 grosse tomate, 1 poivron, mesclun, un demi-avocat et un petit bol de soupe de légumes) ;

Fruits : TW 200 g, 300 g et OD 400 g (5 portions, par exemple 1 pomme, banane, orange, kiwi et une poignée de baies) ;

Noix : TW 0 g, FA 12,5 g et OD 25 g (1 poignée de noix) ;

Légumineuses : TW 0 g, FA 100 g et OD 200 g (ex. 1 grande tasse de haricots/lentilles/pois trempés) ;

Poisson : TW 50 g, FA 125 g et OD 200 g (ex. 1 grosse tranche de hareng) ;

Oeufs : TW 50 g, FA 37,5 g et OD 25 g (demi-œuf) ;

Lait / produits laitiers : TW 300 g, FA 250 g et OD 200 g (par exemple, 1 tasse de yaourt) ;

Céréales raffinées : TW 150 g, FA 100 g, OD 50 g (ex : céréales raffinées en pain si mixte pain complet / raffiné) ;

Viande rouge : TW 100 g, FA 50 g et OD 0 g ;

Viande transformée : TW 50 g, FA 25 g et OD 0 g ;

Viande blanche : TW 75 g, FA 62,5 g et OD 50 g ;

Boissons sucrées : TW 500 g, FA 250 g et OD 0 g ;

Huiles végétales ajoutées : TW 25 g, FA 25 g et OD 25 g.

Ce que les chercheurs ont montré est donc une méthode pour évaluer quels sont les changements que chacun de nous devrait adopter pour aller le plus possible vers un régime de faisabilité ou un régime optimisé pour la longévité. « Nous aurions pu simplement indiquer que pour certains groupes d’aliments tels que les légumineuses, une alimentation optimale nécessite un apport élevé, mais que de tels apports peuvent ne pas être réalisables pour beaucoup. – écrivent les chercheurs dans l’étude -. Par conséquent, nous avons également présenté des estimations alimentaires de l’approche de faisabilité qui sont plus proches de ce que nous pouvons raisonnablement attendre des changements alimentaires de la plupart des gens dans la plupart des contextes où les objectifs sont souvent difficiles à suivre dans la pratique.« .