Des souris paralysées recommencent à marcher grâce au gel cellulaire humain : possible thérapie révolutionnaire

Des chercheurs israéliens ont réussi à faire remarcher des souris paralysées grâce à des implants de cellules humaines. Espoirs d’une thérapie révolutionnaire.

Pour la première fois au monde, une équipe de recherche a réussi à faire marcher des souris paralysées après implantation de greffes de moelle épinière 3D, obtenues à partir de cellules humaines conçues en laboratoire qui évitent le rejet. 100 % des souris atteintes de paralysie aiguë (récente) ont recommencé à marcher après le traitement innovant, tandis que celles atteintes de paralysie chronique (de longue date) avaient atteint 80 %. C’est un résultat extraordinaire qui pourrait déboucher sur une thérapie révolutionnaire, potentiellement capable de faire remarcher des patients qui sont restés en fauteuil roulant pendant de nombreuses années. Souvent il y a miracle pour des études menées sur des modèles animaux qui n’aboutissent pas aux résultats cliniques attendus – sur l’homme – mais dans ce cas les chercheurs sont très confiants quant au passage des tables de laboratoire aux blocs opératoires.

Crédit : Sciences avancées

Une équipe de recherche israélienne dirigée par des scientifiques de la Faculté des sciences de la vie de l’Université de Tel-Aviv, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Centre, a fait remarcher les souris paralysées traitées avec des greffes de cellules humaines 3D pour les nanosciences et les nanotechnologies et l’École de neurobiologie, biochimie et Biophysique. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Tal Dvir, professeur à l’École de biomédecine et de recherche sur le cancer « Shmunis », sont parvenus à ce résultat scientifique extraordinaire en concevant une thérapie cellulaire spécifique, basée sur des neurones dérivés de cellules souches pluripotentes induites ou iPSC (acronyme de Induced Pluripotent Cellule souche). En termes simples, il s’agit d’une thérapie qui vise à régénérer la moelle épinière endommagée, responsable de la paralysie. Les IPSC sont des cellules souches créées en laboratoire à partir de cellules somatiques adultes par génie génétique. Dans le cas de cette expérience, ils ont été obtenus à partir du tissu adipeux abdominal d’un patient.

Crédit : Sciences avancées

« Notre technologie est basée sur la réalisation d’une petite biopsie du tissu adipeux du ventre du patient. Ce tissu, comme tous les tissus de notre corps, est composé de cellules et d’une matrice extracellulaire (composée de substances telles que le collagène et les sucres). Après avoir séparé les cellules de la matrice extracellulaire, nous avons utilisé le génie génétique pour reprogrammer les cellules, les ramenant à un état rappelant les cellules souches embryonnaires – des cellules capables de devenir n’importe quel type de cellule dans le corps. À partir de la matrice extracellulaire, nous avons produit un hydrogel personnalisé, qui ne déclencherait aucune réponse immunitaire ou rejet après implantation. Nous avons ensuite encapsulé les cellules souches dans l’hydrogel et dans un processus qui imite le développement embryonnaire de la moelle épinière, nous avons transformé les cellules en implants 3D de réseaux neuronaux contenant des motoneurones », a déclaré le professeur Dvir dans un communiqué de presse.

Crédit : Sciences avancées

Comme indiqué, ces implants 3D cultivés en laboratoire ont été appliqués sur des modèles de souris (souris), avec deux conditions différentes : des souris avec paralysie aiguë, c’est-à-dire récemment obtenues, et des souris avec paralysie chronique, dont les lésions étaient présentes depuis environ un an (en termes de vie humaine). 100% des souris atteintes de paralysie chronique ont recommencé à marcher, contre 80% de celles atteintes de lésions chroniques. Cette différence réside dans le fait que la cicatrice qui se forme à la suite de blessures (peut-être après un accident de la route) n’est pas un « microenvironnement permissif pour la greffe de cellules ou de biomatériaux ou pour l’assemblage de tissus », comme l’indiquent les auteurs de l’étude. Le résultat grâce à l’hydrogel était néanmoins exceptionnel. « Les animaux modèles ont subi un processus de réhabilitation rapide, après quoi ils pouvaient assez bien marcher. Il s’agit du premier cas au monde où des tissus humains implantés et modifiés ont généré une récupération dans un modèle animal à long terme de paralysie chronique, qui est le modèle le plus pertinent pour les traitements de la paralysie chez l’homme », a déclaré le professeur Dvir. . « Il y a des millions de personnes dans le monde qui sont paralysées à cause d’une blessure à la colonne vertébrale et il n’existe toujours pas de traitement efficace pour leur état. Les personnes blessées à un jeune âge sont destinées à être dans un fauteuil roulant pour le reste de leur vie, supportant tous les coûts sociaux, financiers et sanitaires de la paralysie. Notre objectif est de produire des prothèses médullaires personnalisées pour chaque personne paralysée, permettant la régénération des tissus endommagés sans risque de rejet », a commenté l’expert.

Les chercheurs ont déjà soumis le projet révolutionnaire de médecine régénérative à la Food and Drug Administration (FDA), et puisque les patients paralysés n’ont actuellement aucune alternative, il est possible qu’une première étude de phase 1 soit approuvée assez rapidement. Il est essentiel de garder les pieds sur terre car les souris ne sont pas des êtres humains et de nombreuses recherches précliniques n’ont pas abouti aux résultats escomptés pour nous, mais la technologie proposée semble vraiment pouvoir surmonter – au moins dans une large mesure – les obstacles au traitement de la paralysie. Tout cela grâce à un biomatériau potentiellement révolutionnaire, capable de régénérer les connexions nerveuses perdues. Les détails de la recherche « Regenerating the Injured Spinal Cord at the Chronic Phase by Engineered iPSCs-Derived 3D Neuronal Networks » ont été publiés dans la revue scientifique Advanced Science.