Le marché des jeux indépendants itch.io qualifie les NFT d' »arnaque »

Une patate chaude : Il peut sembler que l’industrie des jeux vidéo est amoureuse des NFT, mais tout le monde n’a pas mis son poids derrière les jetons non fongibles. La plate-forme de jeux indépendants itch.io n’est certainement pas un fan, ayant qualifié les NFT d ‘«arnaque» et suggéré à ceux qui les soutiennent de «réévaluer [their] Choix de vie. »

Avec plus de 400 000 jeux et articles, et son ajout récent à Epic Games Store, itch.io est une destination populaire pour ceux qui recherchent des titres indépendants. Certains utilisateurs ont remis en question sa position envers les NFT; est-ce plutôt Steam, qui a interdit les jeux basés sur NFT/blockchain, ou Epic Games Store, qui les accueille. Il semble que itch.io soit plus proche de Valve sur celui-ci.

« Les NFT sont une arnaque », a tweeté le compte officiel itch.io. « Si vous pensez qu’ils sont légitimement utiles pour autre chose que l’exploitation des créateurs, les arnaques financières et la destruction de la planète, le[n] nous vous demandons de bien vouloir réévaluer vos choix de vie.

« Aussi f ** k ny entreprise qui dit qu’elle soutient les créateurs et approuve également les NFT de quelque manière que ce soit. Ils ne se soucient que de leur propre profit et de l’opportunité de richesse avant tout le monde », a poursuivi itch.io dans un tweet de suivi. « Surtout compte tenu du discours maintenant facilement disponible concernant les problèmes des NFT. »

Aussi f̸̗̎ú̴̩c̷̖͌ḳ̵̀ toute entreprise qui dit soutenir les créateurs et approuve également les NFT de quelque manière que ce soit. Ils ne se soucient que de leur propre profit et de l’opportunité de richesse avant tout le monde. Surtout compte tenu du discours maintenant facilement disponible concernant les problèmes des NFT. — itch.io (@itchio) 6 février 2022

Ce commentaire sur les entreprises approuvant les NFT pourrait être adressé à plusieurs organisations – Square Enix, Meta, Coinbase, Konami, GameStop, etc. – mais il est probablement destiné à Ubisoft. La firme française a exprimé son soutien aux jetons non fongibles, défendant sa position contre le contrecoup et affirmant récemment que la colère était due aux joueurs qui « ne comprennent tout simplement pas ».

Mais il semble que le vent tourne dans la bataille contre les NFT. De plus en plus d’entreprises et d’individus ont décidé qu’ils n’en valaient pas la peine : les développeurs de Stalker 2, l’équipe 17 et le doubleur Troy Baker ont tous abandonné divers projets NFT. L’enthousiasme d’EA s’est refroidi, et même certains développeurs les désapprouvent.

Avec sa position clarifiée, itch.io rejoint Josef Fares, réalisateur de la future série télévisée It Takes Two, qui dit qu’il préfère se faire tirer dessus plutôt que d’ajouter des NFT à ses jeux. Davantage d’entreprises pourraient-elles emboîter le pas et se distancier publiquement des jetons non fongibles ? PC Gamer note cependant que, contrairement à Steam, il existe encore des jeux NFT (non parodiques) disponibles sur itch.io.

Image de la bannière : Andrey Metelev sur Unsplash