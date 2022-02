Un glacier qui a mis 2 000 ans à se former sur l’Everest a fondu en seulement 25

Il s’agit du glacier du Col Sud qui s’est aminci d’environ 55 mètres en à peine un quart de siècle, perdant une masse de glace égale à celle qui s’est formée en 2 000 ans.

Des milliers d’années perdues en moins de trois décennies : c’est ce qui se passe sur l’Everest, où le glacier du Col Sud s’est aminci de 55 mètres au cours des 25 dernières années, perdant une masse de glace égale à celle qui s’est formée en 2 000 ans environ. L’estimation alarmante provient d’une équipe de recherche internationale dirigée par l’Université du Maine qui, sur la base de données de forage carotté et de stations météorologiques automatiques, a calculé que le glacier recule à un rythme qui est 80 fois le temps nécessaire à la formation du glace elle-même.

La dissolution, selon des chercheurs dans une étude publiée le Nature Portfolio Journal Sciences du climat et de l’atmosphère, est une conséquence du changement climatique induit par l’homme, qui a atteint le point où même le plus haut glacier de l’Everest est profondément affecté par le réchauffement climatique. La fonte rapide, avertissent les chercheurs, pourrait entraîner une nouvelle aggravation de la crise climatique, ainsi que générer des avalanches plus fréquentes et avoir un impact lourd sur les sources d’eau dont dépendent environ 1 milliard de personnes, limitant la disponibilité de cette ressource pour boire. , irriguer et produire de l’hydroélectricité.

L’analyse a été menée à partir d’une expédition de 2019, au cours de laquelle les scientifiques ont prélevé des échantillons d’une carotte de glace de 10 mètres de long et installé deux stations météorologiques automatiques pour la collecte de données, observant ainsi que les glaciers les moins étudiés sur Terre diminuent rapidement en volume. , avec des conséquences sur l’équilibre critique fourni par les surfaces enneigées.

« Cette dernière recherche confirme que les pics sont atteints par le changement climatique causé par l’homme et sert de signal d’alarme pour d’autres systèmes glaciaires de haute montagne et les impacts potentiels avec la diminution de la masse glaciaire. – a déclaré Paul Andrew Mayewski, glaciologue et directeur de l’Institut du changement climatique de l’Université de l’UMaine, qui était le chef de l’expédition sur le glacier du Col Sud -. Tout répond à l’une des grandes questions posées par notre expédition : si les plus hauts glaciers de la planète sont affectés par le changement climatique. Et la réponse est un oui retentissant, et de manière très significative depuis la fin des années 1990« .

Des simulations informatiques ont indiqué que la perte de masse de surface par fonte ou vaporisation peut s’accélérer d’un facteur supérieur à 20 lorsque le manteau neigeux cède la place à la glace. Et bien que la hausse des températures ait causé la majeure partie de la sublimation, la baisse de l’humidité relative et des vents plus forts contribuent également à la perte de masse des glaciers. « Les prévisions climatiques pour l’Himalaya suggèrent un réchauffement continu et une perte permanente de masse glaciaire – a ajouté Mariusz Potocki, glaciochimiste du Climate Change Institute et auteur principal de l’étude -. Le sommet de l’Everest est également affecté par le réchauffement anthropique« .