Facebook perd ses utilisateurs en ligne quotidiens, faisant chuter ses revenus de 230 milliards de dollars

La concurrence augmente entre les géants de la technologie tels que TikTok, Facebook, YouTube et d’autres plateformes numériques en ligne. Il est difficile pour Facebook de maintenir ses revenus et ses utilisateurs en ligne. Pour la première fois de l’histoire, Facebook a perdu plus d’un demi-million d’utilisateurs et a ainsi perdu sa valeur marchande de 230 milliards de dollars. La chute du capital du marché et la baisse des publicités empêchent Mark Zuckerberg de maintenir son hégémonie.

Mais pourquoi Facebook rencontre-t-il de telles difficultés ? D’un côté, le projet de crypto-monnaie a échoué. Tandis que de l’autre côté, sa capitalisation boursière plonge à un rythme drastique. La première baisse trimestrielle des utilisateurs en ligne et la perte de 230 milliards de dollars créent des chocs pour Facebook. Mark Zuckerberg tente de redorer le blason de Facebook. Mais il devient difficile de rivaliser avec les géants mondiaux.

Pertes et gains de Facebook

La technologie croissante, la concurrence et les diverses exigences de l’expérience du monde réel mettent à rude épreuve Facebook. Pour la première fois en 18 ans d’histoire, Facebook a perdu plus d’un million d’utilisateurs en ligne. Le prix de ses actions a plongé de 230 milliards de dollars en début de séance jeudi. C’est une perte inimaginable et cela montre la pertinence décroissante de Facebook. La tendance croissante de la population jeune vers d’autres géants de la technologie tels que TikTok et YouTube lui fait perdre.

Il est surprenant de savoir qu’en Amérique du Nord seulement, Facebook a perdu plus d’un million d’utilisateurs quotidiens. Il a également diminué la publicité. De plus, l’engagement des utilisateurs sur WhatsApp, Instagram et Facebook au cours du dernier trimestre est modeste et plat.

Facebook a perdu la plupart des utilisateurs en Inde, en Amérique latine et en Afrique. Dans ces régions, Facebook a perdu la plupart de ses utilisateurs quotidiens en ligne. Ce qui montre la saturation des journaux Facebook. L’énorme perte de revenus et les tendances à la baisse de la population jeune montrent que Facebook doit faire plus. Changer le nom de la méta n’est pas suffisant.

Facebook et autres géants de la technologie

Facebook s’est donné pour politique de s’engager et de s’étendre au-delà des frontières. Il a fait une affiliation avec le métaverse, espérant retrouver la même réputation mais l’intérêt décroissant de la jeune population pour Facebook augure de sombres perspectives.

Le streaming YouTube est en hausse, Apple modifie sa politique de confidentialité dans laquelle le suivi des publicités n’est pas possible. TikTok est une étoile montante qui engage la jeune population du monde entier. TikTok est l’application la plus téléchargée et la plus utilisée et a remplacé Google même en tant que domaine Internet le plus populaire en 2021.

Les utilisateurs passent une grande partie de leur temps à regarder de courtes vidéos YouTube sur Facebook. L’évolution des tendances mondiales et l’augmentation de la concurrence solide font qu’il est difficile pour Facebook de rester pertinent. Facebook trébuche dans cette énorme concurrence et fait des efforts pour compenser les pertes.

Politiques de protection des données de Facebook

Dans le monde en ligne, la confiance est importante pour le succès des entreprises. Facebook compte plus de 2 milliards d’utilisateurs et si Facebook porte atteinte à leur confiance, cela pourrait coûter la prospérité de Facebook. Malheureusement, Facebook a porté atteinte à la sécurité nationale et a été rattrapé par le gouvernement fédéral américain.

Facebook a utilisé de mauvaises pratiques pour son projet de crypto-monnaie. L’association Libra basée en Suisse et d’autres sociétés ont confirmé les spéculations. Ainsi, le gouvernement américain a réduit le pouvoir de Facebook.

Un contrôle accru et une surveillance accrue des données du client ont exposé Facebook à des audiences judiciaires. Cela a terni la réputation de Facebook et la confiance des clients. Ainsi, le voyage en déclin a commencé pour Facebook.

Facebook et réalité augmentée

Mark Zuckerberg est une personne ambitieuse et il a toujours cherché d’autres moyens de répondre aux demandes croissantes des clients. Il a investi dans les Facebook Reality Labs (FRL). Dans Reality Labs, il s’est concentré sur les logiciels VR, les lunettes AR. Casque Quest VR et initiatives de métaverse. Dans les initiatives de réalité augmentée, Facebook a perdu environ 10,2 milliards de dollars. Bien que Facebook ait perdu sur ce front, il y a toujours des ventes de Quest que la méta n’a pas encore révélées.

Conclure

Facebook a repris les progrès juste après son lancement en 2004. Mais avec le nombre croissant d’utilisateurs, il a perdu le contrôle et est tombé sous le contrôle approfondi du gouvernement fédéral américain. La désinformation et les groupes violents sur Facebook ont ​​incité les agences de justice contre Facebook. En plus de tous ces défis, l’implication de tiers et la polarisation croissante ont marqué une nouvelle ère pour Facebook.

Le gouvernement fédéral américain se méfie déjà de Facebook. Il a fait face à des échecs dramatiques. Il y a encore de l’espoir pour sa renaissance. Facebook n’a gagné plus de 40 milliards de dollars grâce aux publicités qu’en 2021. Pourtant, l’échec du projet de crypto-monnaie et la protection des données incitent Mark Zuckerberg à la prudence.