Sony révèle qu’un tiers de l’accord de 3,6 milliards de dollars avec Bungie est destiné à la rétention des talents

En un mot: il y a quelques jours à peine, Sony a annoncé qu’il récupérait l’ancien studio Halo Bungie pour la modique somme de 3,6 milliards de dollars. Cela semblait un prix un peu élevé à payer pour un studio ne détenant actuellement qu’une seule franchise active – Destiny 2. Cependant, environ un tiers de ce prix est consacré à la rétention des talents.

Selon un récent rapport sur les résultats, Sony a affecté 1,2 milliard de dollars du coût d’acquisition de Bungie à un programme de fidélisation des employés.

« Environ un tiers de la contrepartie de l’acquisition de 3,6 milliards de dollars américains consiste principalement en des paiements différés aux actionnaires salariés, sous réserve de leur emploi continu, et d’autres incitations à la rétention », lit-on dans une diapositive de la présentation d’hier. « Ces montants seront payés sur plusieurs années après la date de clôture et seront comptabilisés en charges à des fins comptables. »

Bungie emploie actuellement environ 900 développeurs. Bien que Sony étende les incitations sur de nombreuses années, il a ajouté qu’il en coûterait environ les deux tiers ou 800 millions de dollars au cours des deux premières années. Cela équivaut à environ 67 millions de dollars par mois que Sony versera en primes de rétention. Un autre 400 millions de dollars serait étiré pendant plusieurs années après cela.

Une attrition à la suite de rachats d’entreprises est attendue. Au fur et à mesure que la nouvelle direction arrive et change les choses, certains employés n’aimeront pas le fonctionnement de la nouvelle entreprise et chercheront du travail ailleurs. Parfois, la société acquéreuse réduit intentionnellement ses effectifs. Dans ce cas, Sony souhaite conserver les développeurs expérimentés de Destiny 2 pour continuer à créer du contenu efficacement, mais ses plans pour le studio vont au-delà de la franchise préférée actuelle.

Lors de la présentation, le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, a expliqué que Bungie avait au moins un autre projet en cours. Il a également déclaré que Sony prévoyait d’utiliser l’expertise du personnel de Bungie pour aider à développer au moins 10 jeux en direct d’ici mars 2026.