La Norvège a interdit l’élevage de chiens brachycéphales : ils ne sont pas en bonne santé à cause de l’homme

Par une décision historique, la Norvège a interdit l’élevage de deux races de chiens brachycéphales, l’épagneul Cavalier King Charles et le bouledogue anglais. Ici parce que.

Deux races de chiens brachycéphales – à savoir ceux à visage « aplati » – ne pourront plus être élevées en Norvège. Cela a été établi par une décision unanime du tribunal de district d’Oslo, à la suite d’un différend juridique qui a duré des années entre les associations de protection des animaux – dirigées par Animal Protection Norway – et diverses organisations d’éleveurs de chiens de race pure, dont le Norwegian Kennel Club (NKK). Les deux races de chiens qui ont été interdites de reproduction sont l’épagneul Cavalier King Charles et le bouledogue anglais. Ils sont parmi les plus aimés de tous mais, comme tous les chiens de race – et en particulier ceux qui ont cette forme particulière de crâne – ils sont également connus pour une certaine tendance à souffrir de certains problèmes de santé.

La raison pour laquelle le tribunal d’Oslo a décidé d’interdire l’élevage de ces animaux réside précisément dans le fait qu’il ne serait pas possible d’élever des animaux sains, en raison de la sélection génétique cruelle perpétrée par l’homme pour obtenir des spécimens de plus en plus beaux et d’aspect particulier. . Leur élevage n’est donc pas considéré comme éthique. Après la condamnation, il est devenu illégal en vertu de la loi 25 sur la protection des animaux du pays scandinave. Comme l’indique Belfast Live, l’épagneul Cavalier King Charles serait sensible aux malformations cardiaques, aux maux de tête chroniques ou à la syringomyélie, aux maladies oculaires et aux problèmes articulaires (avec une référence particulière à la position non naturelle de la rotule) ; tandis que le bouledogue anglais est plus sujet aux problèmes respiratoires, tels que le syndrome brachycéphale ou « syndrome obstructif des voies respiratoires supérieures » en raison de la conformation élargie et aplatie de la tête. Ils peuvent également souffrir d’affections cutanées, de calculs rénaux et de problèmes articulaires.

« C’est avant tout une victoire pour nos chiens et pour nous à Animal Protection Norway. C’est un verdict historique qui attire l’attention internationale. Les problèmes de santé d’origine humaine chez les bouledogues sont connus depuis le début du 20e siècle. Donc, ce jugement est venu après longtemps », a déclaré le directeur de l’Association pour le bien-être des animaux, le vétérinaire Åshild Roaldset, dans un communiqué. « Pendant de nombreuses décennies, des chiens malades ont été élevés illégalement. Ce qui se passe ici est une trahison systématique et organisée de nos amis à quatre pattes. Aujourd’hui, il est enfin établi qu’il s’agit d’une violation de la loi », a ajouté le Dr Roaldset, se disant satisfait du résultat de la décision. L’espoir est que grâce à ce verdict, il prendra conscience des problèmes de santé rencontrés par ces races de chiens dans le monde entier, en parvenant à des solutions pour la pleine protection du bien-être animal.