La seule usine DRAM et NAND d’Europe s’agrandit

En bref : l’Europe veut doubler sa capacité de fabrication de semi-conducteurs d’ici 2030, et cette semaine marque un petit pas dans cette direction. Alors que des entreprises comme Intel organisent de grands projets de plusieurs milliards de dollars dans la région, le partenaire de fabrication européen de Goodram progresse sur un projet d’expansion plus petit mais tout aussi ambitieux pour son usine de DRAM en Pologne.

Les ventes mondiales de semi-conducteurs ont augmenté de plus de 25 % en 2021, franchissant la barre des 500 milliards de dollars pour la première fois de l’histoire. Cela a été alimenté par une forte demande pour tout ce qui est alimenté par des puces, couplée à des coûts de matériaux plus élevés qui ont conduit à des prix de vente moyens plus élevés pour l’électronique. La mémoire était la catégorie la plus performante, les fournisseurs de DRAM en particulier enregistrant la plus forte croissance annuelle des revenus.

Cela s’est produit malgré les pénuries persistantes et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement qui ont affecté l’ensemble de l’industrie des technologies grand public ainsi que des secteurs adjacents comme l’industrie automobile. Les fonderies n’ont pas été en mesure de répondre à la demande et les nouvelles usines ne seront pas prêtes à produire des plaquettes tant qu’elles ne pourront pas obtenir un approvisionnement régulier en silicium et les machines de lithographie coûteuses conçues par ASML pour les nœuds de processus avancés. Et cerise sur le gâteau, les fabricants de puces ne parviennent toujours pas à trouver suffisamment de travailleurs qualifiés – un autre problème qui n’a pas de solution facile.

La bonne nouvelle est que les entreprises investissent massivement dans une chaîne d’approvisionnement plus résiliente qui s’étend sur plusieurs régions, y compris l’Europe. Cette semaine, nous avons appris que l’expansion de la seule usine de mémoire informatique de la région est en bonne voie.

La construction a commencé il y a neuf mois après que Will Elektronic SA – le fabricant des produits DRAM et NAND de Goodram – a obtenu l’investissement privé nécessaire au projet. L’objectif est d’agrandir le campus existant de 1 140 m² dans la zone d’entreposage et de logistique et de 1 200 m² dans la section de production. Le coût pur avant prise en compte des équipements qui seront installés dans le nouveau hall de production est estimé à 5 millions de dollars. Si tout se passe bien, le constructeur prévoit d’achever l’agrandissement d’ici la fin de 2022.

Dans l’intervalle, d’autres entreprises comme Intel cherchent à investir jusqu’à 80 milliards d’euros (94,7 milliards de dollars) dans la construction de nouvelles usines de puces et d’installations de support en Allemagne, en France et en Italie, dans le cadre d’une course mondiale pour augmenter la capacité et réduire la dépendance à l’égard de l’Asie pour semi-conducteurs.