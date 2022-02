L’un des lacs les plus toxiques de la Terre révèle comment la vie sur Mars aurait pu être possible

Il s’agit du lac situé dans le cratère principal du volcan Poás, au Costa Rica, appelé Laguna Caliente, où une espèce bactérienne survit dans le bassin le plus acide et toxique de notre planète.

Le lac à l’intérieur du volcan Poas / Wiki

Près du sommet du volcan Poás, le Costa Rica, dans son cratère principal, se trouve l’un des lacs les plus acides et les plus toxiques de la Terre, appelé Laguna Caliente, où l’on pense que des conditions similaires à celles de l’ancienne Mars existent. C’est là que les scientifiques ont mené des études de terrain, en 2013, 2017 et 2019, découvrant que le lac abrite une biodiversité extrêmement limitée, dominée par des bactéries du Espèce acidiphiliumdont la survie est possible grâce à de nombreuses adaptations génétiques et au développement de voies métaboliques spécifiques permettant à ces micro-organismes de réduire les effets toxiques des métaux.

Le fond du lac, en particulier, est recouvert d’une couche de soufre liquide, dont la chimie complexe est associée à celle du fer et de l’arsenic, qui ensemble donnent aux eaux de la lagune Caliente un bleu vif. La température de ce bassin fluctue de 38 à 90°C et l’acidité varie après les pluies et les éruptions fréquentes, atteignant parfois un pH proche de zéro. Pourtant, les bactéries ont trouvé un moyen de coloniser un environnement aussi défavorable, comme le décrit une étude publiée par Frontières de l’astronomie et des sciences spatiales.

« Notre découverte montre que la vie existe dans les environnements les plus extrêmes de la TerreA déclaré l’auteur principal de l’étude, Justin Wang, assistant de recherche à l’Université du Colorado à Boulder, aux États-Unis. « Difficile d’imaginer quelque chose de plus hostile à la vie qu’un lac volcanique ultra-acide aux fréquentes éruptions. La faible biodiversité combinée aux nombreuses adaptations et aux diverses voies métaboliques observées dans nos échantillons indiquent que le lac abrite des microbes hautement spécialisés pour ce type de milieu.« .

Selon les chercheurs, leur existence pourrait donc suggérer comment la vie a pu exister sur Mars il y a des milliards d’années, révélant de nouveaux endroits pour rechercher des preuves de la vie ancienne sur la planète rouge. « L’existence de la vie dans la lagune de Caliente suggère qu’elle a peut-être également prospéré dans des environnements similaires sur Mars, ce qui souligne la nécessité de rechercher des formes de vie dans les systèmes hydrothermaux martiens d’acide-sulfate. – ajoutèrent les savants -. Ces systèmes hydrothermaux peuvent avoir fourni de la chaleur, de l’eau et de l’énergie, tous nécessaires à la formation et à l’évolution de la vie.« .

« Comme la communauté microbienne de Laguna Caliente, toute forme de vie dans les environnements hydrothermaux martiens a probablement développé une flexibilité considérable, tolérant la vie dans des conditions dynamiques et extrêmes « .