Le correctif du premier jour de Dying Light 2 comprend plus de 1 000 corrections de bugs et améliorations

En bref : Après une très longue attente, Dying Light 2 : Stay Human arrive enfin demain, et avec lui vient un patch du premier jour qui ajoutera plus de 1 000 correctifs à la suite zombies-meets-parkour. Les ajustements font une telle différence que le développeur Techland exhorte toute personne disposant d’une version préliminaire du jeu à ne pas y jouer tant que le correctif n’est pas installé.

Dying Light 2 a reçu pour la plupart des critiques supérieures à la moyenne ou bonnes de la part des critiques : PC Gamer lui a donné 84 %, et son score Metacritic est actuellement de 79. Certaines publications, en particulier IGN, ont noté que, comme tant de jeux tentaculaires à gros budget ces jours-ci, il y a il y a beaucoup de bugs à gérer, dont l’un peut en fait bloquer la progression.

Techland a tweeté plus tôt cette semaine que toute personne ayant accès à des copies au détail de Dying Light 2 avant la sortie de vendredi devrait s’abstenir d’y jouer jusqu’à ce que le patch arrive demain, leur permettant de découvrir le jeu comme il est censé être joué.

Techland a maintenant précisé les changements que ce patch apportera. Il indique que les milliers de correctifs et améliorations couvrent toutes les plates-formes et continuent d’améliorer la version PC en temps réel.

Certains des correctifs incluent un pour le bug bloquant la progression, qui est activé lors de la sélection d’un choix de dialogue spécifique à un moment donné du jeu. Ils abordent également l’IA ennemie et les niveaux de difficulté et « les problèmes avec les objets et l’IA qui s’enfoncent dans le sol sur une surface plane », ce qui pourrait potentiellement rendre les zombies encore plus effrayants.

« Comme presque tous les jeux modernes, notre voyage en tant que développeurs ne se termine pas lorsque nous partageons des copies avec les critiques ou le jour du lancement. Nous soutiendrons Dying Light 2 avec du nouveau contenu pendant au moins cinq ans, et à chaque étape sur la route, nous écoutera activement la communauté et travaillera avec diligence pour résoudre tous les bugs découverts au fur et à mesure que les joueurs expérimentent notre jeu le plus ambitieux à ce jour », a déclaré Techland à PC Gamer. La version est toujours redéfinie. Même la version que les examinateurs peuvent jouer en ce moment est nettement améliorée par rapport à ce qui a été livré pour la première fois il y a environ deux semaines.

Dying Light 2 est actuellement le deuxième jeu le plus apprécié sur Steam, battu uniquement par Elden Ring. Passerez-vous jusqu’à 500 heures à y jouer ?