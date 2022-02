Hawaï interdit définitivement la pêche à toutes les espèces de requins

Les requins vivant dans les eaux territoriales d’Hawaï ne pourront plus être capturés ou tués. Une victoire pour ces animaux de plus en plus menacés.

Depuis le début de cette année, Hawaï a définitivement interdit la pêche au requin de toutes les espèces. L’interdiction s’applique à toutes les eaux territoriales, pas seulement à des sanctuaires protégés spécifiques. C’est le premier État américain à interdire la mise à mort de ces merveilleux poissons cartilagineux, l’un des animaux les plus menacés au monde. Qu’il suffise de dire que, d’après les données de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), jusqu’à 273 millions de requins sont tués chaque année dans le monde. En raison de la chasse impitoyable à laquelle ils sont soumis, légaux et illégaux, ainsi que des prises accidentelles, le nombre de requins a chuté de 70 % au cours des 50 dernières années. Plusieurs des 430 espèces connues sont au bord de l’extinction, classées en danger critique d’extinction (code CR) par l’UICN. Pour cette raison, la nouvelle selon laquelle Hawaï a décidé de protéger tous les requins est une immense victoire pour la biodiversité et la santé des écosystèmes marins, dont ces poissons représentent un élément fondamental.

En vertu de la loi 51 (House Bill 533) adoptée lors de la dernière session législative de 2021, le gouvernement d’Hawaï a décrété que depuis le début de 2022, il est devenu illégal de capturer, piéger ou tuer sciemment toute espèce de requin dans les eaux marines de l’État. «Nous sommes bien conscients de l’importance des requins pour maintenir les écosystèmes marins en bonne santé. Nous reconnaissons également leur importance dans les pratiques et les croyances culturelles des autochtones hawaïens », a déclaré Brian Neilson, directeur de la Division des ressources aquatiques (DAR) DLNR de l’État américain. La nouvelle loi comporte naturellement quelques exceptions ; en plus d’éventuelles autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes, il sera possible de tuer des requins pour des raisons de sécurité publique ou en cas de légitime défense ou pour la défense d’autrui. Mais sinon, à partir de maintenant, ces merveilleux animaux seront libres de nager dans les eaux cristallines d’Hawaï, sans courir le risque que quelqu’un décide de les tuer.

Malheureusement, des prises accidentelles seront toujours possibles, c’est pourquoi les autorités hawaïennes recommandent aux pêcheurs d’éviter les zones habituellement fréquentées par les requins, notamment celles où il y a des petits. Pour réduire les risques, il est recommandé d’utiliser des « hameçons circulaires sans ardillon », c’est-à-dire la partie qui empêche les hameçons de glisser hors de la bouche une fois embrochés. En cas de morsure de requin, il est obligatoire de couper la ligne et de ne pas hisser les animaux à bord des bateaux. Ceux qui commettent le crime odieux de tuer ou de piéger volontairement un requin devront payer des peines croissantes. Cela va de 500 $ pour la première infraction à 2 000 $ pour la seconde et 10 000 $ pour la troisième et toutes les suivantes. Il y aura également confiscation et saisie des animaux, de la licence maritime commerciale, du navire et du matériel de pêche, tous frais (administratifs et juridiques) étant facturés. Bref, Hawaï devient sérieux et c’est une excellente nouvelle pour la conservation des requins.

Nous vous rappelons également que 1,2 million de signatures (sur le million demandé) ont été atteintes ces jours-ci pour l’Initiative Citoyenne Européenne « STOP FINNING – STOP THE TRADE », qui vise à interdire définitivement la commercialisation des ailerons de requin dans l’Union Européenne . Plus de 70 000 signatures ont été recueillies en Italie.