Le Département de la sécurité intérieure teste des chiens robots pour les patrouilles frontalières

Une patate chaude : les chiens robots pourraient trouver une nouvelle utilisation dans le cadre de la force frontalière des États-Unis. Les machines quadrupèdes sont testées en tant que sentinelles sur les terres de l’autre côté de la frontière sud, qui peut être une zone inhospitalière pour les humains en raison de son paysage rude, de ses températures extrêmes et d’autres menaces.

Le Département de la sécurité intérieure des États-Unis a publié les détails de l’initiative des véhicules de surveillance au sol automatisés (AGSV) dirigés par la Direction des sciences et de la technologie, également connus sous le nom de chiens robots.

Alors que les machines ressemblent au célèbre robot Spot de Boston Dynamics, ces chiens mécaniques sont l’œuvre de Ghost Robotics, son rival basé à Philadelphie. Si ce nom vous semble familier, il pourrait provenir de l’un de ses chiens robots présenté l’année dernière lors d’un salon professionnel qui comportait un fusil d’assaut attaché (ci-dessous).

Les AGSV utilisés par le DHS ne porteront pas d’armes dans un cauchemar dystopique de style Black Mirror – pour l’instant, en tout cas. Au lieu de cela, ils sont testés à des fins de patrouille et d’inspection. Ils peuvent être contrôlés à distance ou fonctionner de manière autonome, en renvoyant leur flux vidéo aux opérateurs. Les robots peuvent également être équipés de différentes charges utiles telles que des caméras de vision nocturne et thermique et divers types de capteurs et de radios.

Les chiens ont patrouillé de manière autonome pendant les essais en se déplaçant autour de points de cheminement GPS prédéfinis. Ils ont également participé à des inspections simulées à l’extérieur, à l’intérieur et sous les wagons dans les gares de triage, et ont été testés en gravissant des collines, en descendant des ravins et sur des rochers, tout en transportant une charge utile de 20 livres.

« Des technologies telles que les drones semi-autonomes (aériens, terrestres et même aquatiques) sont utilisées efficacement comme multiplicateurs de force ailleurs – et les chiens robots ne sont pas différents », a déclaré Brenda Long, responsable du programme S&T.

Malgré le long message d’explication vantant les vertus de l’utilisation de machines au lieu d’humains pour un travail dangereux de patrouille frontalière, toute autorité gouvernementale qui met des robots au travail de cette façon peut s’attendre à des critiques. Demandez simplement au NYPD, qui a finalement déchiré son contrat de 94 000 $ pour Digidog, une version fortement modifiée de Spot de Boston Dynamics, à la suite des réactions négatives des militants, des responsables de la ville et de certains membres du public.