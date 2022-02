La NASA envisage de faire s’écraser la Station spatiale internationale dans l’océan Pacifique

Le plan a été décrit dans le nouveau rapport de l’Agence spatiale américaine, qui a prévu les manœuvres pour désorbiter, entrer dans l’atmosphère terrestre et couler en janvier 2031.

La Station Spatiale Internationale vue de la navette spatiale Endeavour / NASA

Prolongeant la mission de la Station spatiale internationale (ISS) jusqu’en 2030, la NASA a prévu pour janvier 2031 les manœuvres de désorbite et de rentrée dans l’atmosphère terrestre de la structure orbitale, prédisant qu’elle s’écrasera sur le point le plus reculé de l’océan Pacifique , le Point Nemo, également appelé « cimetière » des engins spatiaux et nommé en l’honneur du Capitaine Nemo de Jules Verne. Le plan, décrit dans le nouveau rapport de l’Agence spatiale américaine, a été mis à jour après que le retrait de l’ISS, précédemment supposé pour 2024, a été reporté en raison des conditions encore suffisamment sûres de la structure primaire, qui comprend des modules, des radiateurs et une poutre en treillis. .

Les opérations prévoient qu’une fois la fin de vie atteinte, les modules commerciaux de l’ISS se détachent et la structure spatiale abaisse la hauteur de son orbite jusqu’à ce qu’elle touche l’atmosphère terrestre, afin d’acquérir une plus grande vitesse globale. La manœuvre sera effectuée en utilisant les capacités de propulsion de l’ISS et de certains engins spatiaux sans pilote (trois Progress russes et éventuellement un Cygnus devraient être envoyés), jusqu’à ce que l’alignement avec l’objectif final dans la zone de l’océan Pacifique soit atteint, où la poussée finale sera fournir « pour abaisser l’ISS autant que possible et assurer une entrée sûre dans l’atmosphère terrestreLe rapport indique.

Une partie de la station devrait se désintégrer, tandis que les restes finiront par couler dans Nemo Point dans le Pacifique Sud, le point le plus inaccessible et le plus éloigné de la terre – à environ 3 000 milles au large de la côte est de la Nouvelle-Zélande et à 2 000 milles au nord de l’Antarctique. où les nations opérant dans l’espace, comme les États-Unis, la Russie, le Japon et les pays européens, auraient submergé plus de 250 débris spatiaux depuis 1971.

Ainsi s’achèvera l’histoire de l’ISS, le laboratoire spatial le plus grand et le plus sophistiqué, maintenu en orbite terrestre à une altitude comprise entre 330 et 410 km et habité en continu depuis novembre 2020. Sa construction a débuté en 1998 avec l’objectif de développer et de tester des technologies pour l’exploration spatiale, développer des technologies capables de maintenir en vie un équipage dans des missions au-delà de l’orbite terrestre, et acquérir une expérience opérationnelle pour les vols spatiaux de longue durée, ainsi que fonctionner comme un laboratoire de recherche dans un environnement de microgravité. Au cours de ses vingt premières années, plus de 200 astronautes de 19 nationalités ont passé un séjour à bord, dont certains sont revenus plusieurs fois, et plus de 3 000 activités scientifiques ont été menées par quelque 4 200 chercheurs du monde entier.