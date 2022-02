Microsoft Lists atteint officiellement les utilisateurs non professionnels

Dans le passé, nous avons parlé des listes Microsoft. La réalité est que cette application issue de SharePoint a des performances sensationnelles et peut être utilisée par des professionnels et des particuliers. Ce service nous permet de créer des listes et de les configurer à notre guise, chose très utile pour faire l’inventaire dans les entreprises ou pour mieux s’organiser. Mais, maintenant, il est également disponible pour les particuliers.

Microsoft Lists est désormais disponible sous forme d’aperçu gratuit pour les utilisateurs disposant de comptes Microsoft personnels. Mais seulement pour les 200 000 premières personnes qui s’inscrivent pour l’essayer. Les listes, qui sont une sorte d’application de gestion des tâches qui rejoint les listes de tâches, n’étaient jusqu’à présent disponibles que pour les utilisateurs professionnels et d’entreprise.

Microsoft Lists commence son voyage pour les particuliers

Microsoft dit que l’aperçu est basé sur « le cœur des listes Microsoft » et il est livré avec de nouvelles fonctionnalités. Tels que les vues à onglets et la possibilité d’ajouter des images en ligne. L’aperçu n’est pas une version complète de Lists, car Microsoft mentionne qu’il manque certaines fonctionnalités de l’application standard (bien qu’il ne soit pas clair lesquelles). Il n’est pas non plus encore disponible sur l’application iOS ou Android.

Dans cette version d’aperçu gratuite, vous devez savoir qu’elle présente certaines limitations, même si elles ne devraient pas nous inquiéter. Nous pouvons créer jusqu’à 50 listes avec une limite de 2 000 éléments maximum par liste. De plus, nous pouvons télécharger jusqu’à 200 Mo de vidéos, fichiers et images sur chaque liste.

Et si vous utilisez déjà d’autres applications de gestion de tâches, comme Asana et Airtable, vous connaissez probablement la fonctionnalité Listes qui vous permet de basculer entre un calendrier, une grille et une mise en page personnalisée lors de la visualisation de votre projet. Pour les entreprises, vous pouvez voir comment les listes peuvent être utiles pour les tâches liées au travail, telles que le suivi des candidats potentiels ou la gestion du contenu d’un site Web. Mais pour le reste d’entre nous, cela pourrait être un outil utile pour gérer un club de lecture, organiser des recettes ou suivre nos candidatures.