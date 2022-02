Si nous étions tous végétaliens, il y aurait une baisse drastique des gaz à effet de serre : « Émissions bloquées depuis 30 ans »

Grâce à un modèle mathématique, deux scientifiques ont déterminé qu’un régime végétalien mondial réduirait les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Si toute l’humanité commençait à suivre un régime exclusivement basé sur des aliments d’origine végétale – donc un régime végétalien – les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère seraient considérablement réduites d’ici quelques décennies, avec un effet comparable à la réduction de 70 % de les émissions de dioxyde de carbone (CO2) projetées d’ici 2100. Les bénéfices pour la planète, la biodiversité, les écosystèmes et bien sûr aussi pour notre espèce seraient énormes. En fait, l’agriculture animale a un impact si important sur le réchauffement climatique que son élimination fournirait jusqu’à 52% de la réduction nette des émissions nécessaires pour contenir l’augmentation moyenne de la température à moins de 2 ° C par rapport à l’époque préindustrielle. C’est le seuil minimum recommandé par les experts pour éviter les conséquences les plus dramatiques du changement climatique (le seuil idéal est de 1,5°C). En termes simples, un régime végétalien universel représenterait une véritable « bouée de sauvetage » pour tous, animaux et humains.

Pour déterminer les avantages d’une alimentation exclusivement basée sur des produits d’origine végétale ont été les deux scientifiques américains Michael B. Eisen et Patrick O. Brown : le premier est professeur au Département de biologie moléculaire et cellulaire – Institut médical Howard Hughes de l’Université de Californie à Berkley ; le second est professeur émérite au Département de chimie de l’Université de Stanford. La recherche a été menée sur la base de l’impact dramatique des fermes et de l’élevage sur le réchauffement climatique ; Autant dire que vingt des plus grands élevages au monde émettent plus de CO2 que celui des pays industrialisés comme la France et l’Allemagne, comme le rapporte le rapport « Atlas de la viande : Faits et chiffres sur les animaux que nous mangeons 2021 ». Les problèmes sont également liés à l’occupation des terres pour les pâturages/fourrages et les émissions directes du bétail, le méthane et le protoxyde d’azote, qui sont parmi les principaux catalyseurs de l’effet de serre avec le dioxyde de carbone. Pour cette raison, les deux scientifiques se sont demandé quel serait l’effet sur le changement climatique si l’on décidait d’éliminer complètement (progressivement ou instantanément) l’agriculture animale et de commencer à suivre un régime alimentaire à base de plantes à l’échelle mondiale.

À l’aide d’un modèle mathématique, ils ont préparé quatre scénarios différents : élimination immédiate de toute agriculture animale et passage à une alimentation végétale ; Transition plus progressive (et réaliste) sur 15 ans vers un régime végétalien mondial ; élimination immédiate du bœuf uniquement et transition graduelle de 15 ans avec élimination du bœuf uniquement. La simulation a révélé une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère dans n’importe quel scénario, un résultat capable non seulement de nous rapprocher de l’objectif de contenir l’augmentation de la température moyenne de 2 ° C, mais aussi de nous libérer plus facilement que le fossile carburants, permettant une transition moins traumatisante vers les énergies renouvelables, en particulier pour les pays en développement.

« L’effet combiné (de l’élimination du NDR) est étonnamment important et, tout aussi important, rapide, avec une grande partie des bénéfices réalisés d’ici 2050 », a déclaré le professeur Brown dans un communiqué de presse. « Si l’agriculture animale était progressivement supprimée sur une période de 15 ans et que toutes les autres émissions de gaz à effet de serre se poursuivaient sans relâche, l’élimination entraînerait un gel de 30 ans des émissions nettes de gaz à effet de serre et compenserait près de 70% de l’effet du réchauffement de ces émissions jusqu’à la fin du siècle », a ajouté l’expert. Parmi les principaux bénéfices figurerait la conversion en prairies et forêts des immenses parcelles exploitées pour élever le bétail et surtout cultiver le fourrage pour le nourrir. Sur la base du modèle mathématique, il a été constaté qu’une réduction significative de 90 % des émissions nettes pouvait être obtenue en remplaçant les troupeaux composés uniquement de ruminants tels que les bovins.

À la lumière de ces résultats, les deux universitaires soulignent que la réduction ou l’élimination de l’agriculture animale devrait figurer en tête de liste des options pour résoudre la crise climatique. Ce n’est pas un hasard si la transition vers une alimentation principalement basée sur des produits d’origine végétale est de plus en plus recommandée par les experts, car elle est capable de nous protéger et de protéger la planète. « J’espère que d’autres, y compris des chefs d’entreprise, des scientifiques et des décideurs mondiaux, reconnaîtront qu’il s’agit de notre meilleure et plus immédiate chance d’inverser la trajectoire du changement climatique et qu’ils saisiront cette opportunité », a déclaré le professeur Brown. Bien sûr, l’élimination de l’agriculture animale aurait un impact social et économique massif, c’est pourquoi des aides et des compensations devraient être fournies à toutes les catégories de travailleurs qui vivent de l’élevage.

Il convient de souligner qu’il existe un conflit d’intérêts à la base de la recherche, bien qu’elle soit rigoureuse et surtout évaluée par des pairs. Le professeur Brown, en effet, est le fondateur et PDG d’Impossible Foods, une entreprise qui produit des substituts végétaux à la viande et aux produits laitiers classiques, comme les hamburgers. Les détails de la recherche « L’élimination rapide de l’agriculture animale à l’échelle mondiale a le potentiel de stabiliser les niveaux de gaz à effet de serre pendant 30 ans et de compenser 68 % des émissions de CO2 de ce siècle » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité PloS Climate.